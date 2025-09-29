São Paulo vive pior sequência da temporada e busca reação imediata no Brasileiro

São Paulo vem de três derrotas seguidas para o duelo contra o Ceará - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo atravessa o momento mais delicado de 2025. Afinal, após um início arrasador sob o comando de Hernán Crespo, o time agora tenta se reerguer depois da eliminação nas quartas de final da Libertadores e de uma sequência inédita de resultados negativos na temporada.

O Tricolor vem de três derrotas consecutivas, nas quais sofreu cinco gols. A última vez que a equipe havia passado por algo semelhante foi entre maio e julho do ano passado, quando perdeu para Bahia, Vasco e Flamengo.

Naquela ocasião, no entanto, o contexto era diferente. Entre os jogos contra Bahia e Vasco, houve uma pausa de 12 dias por conta da data Fifa de junho. Logo depois, a equipe passou mais de um mês sem atuar em razão da paralisação para o Mundial de Clubes. A sequência negativa, portanto, foi diluída ao longo do calendário.

Desta vez, as três derrotas aconteceram em apenas sete dias, algo inédito na temporada atual e que aumentou o peso da crise, especialmente pela queda na Libertadores. O impacto, segundo dirigentes e comissão técnica, está sendo considerado muito maior do que o de 2024.

São Paulo busca resposta imediata

Agora, o desafio do São Paulo é reagir rapidamente. Nesta segunda-feira (29/9), o time recebe o Ceará no Morumbis com a missão de encerrar o jejum e reconquistar a confiança da torcida. Assim, restando pouco mais de três meses para o fim do Brasileirão, o Tricolor precisa retomar o fôlego na briga pelas primeiras posições. Além disso, busca garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

