Empresa nega problemas no gramado da Fonte Nova após reclamação do Palmeiras

A derrota do Palmeiras para o Bahia por 1 a 0 neste domingo (28/9), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão gerou muito debate das condições do gramado do estádio. Após a partida, o técnico Abel Ferreira culpou o estado da grama pelo revés sofrido pelo Verdão. Contudo, o estádio e a empresa responsável pela manutenção do piso contestaram as críticas.

Em nota oficial, a administração da Fonte Nova explicou que uma intervenção de manutenção recente alterou temporariamente a coloração do gramado. Contudo, garantiu que os principais indicadores técnicos, tração, compactação, resistência e umidade, permanecem dentro dos padrões de conformidade estabelecidos.

“Foi realizada uma intervenção de manutenção no gramado. Embora essa atividade tenha impactado temporariamente a coloração estética da cobertura vegetal, os principais indicadores técnicos de tração, compactação, resistência e umidade permanecem dentro dos padrões de conformidade estabelecidos”, informou a administração da Arena.

A Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado, reforçou que os parâmetros do campo estão dentro das especificações legais, apesar da diferença visual.

“A intervenção mais recente de manutenção realizada no gramado da Arena Fonte Nova resultou em um impacto temporário em sua coloração estética. Ressaltamos que todos os principais indicadores técnicos do gramado permanecem em total conformidade com os padrões estabelecidos. Além disso, houve realizadas medições diárias para assegurar a manutenção desses parâmetros. Especificamente, os parâmetros de tração, compactação, resistência e nível de umidade estão dentro das especificações ideais, assegurando a integridade estrutural e funcional da superfície para uso. A recuperação completa da tonalidade visual esperada ocorrerá em breve”, finalizou a empresa.

