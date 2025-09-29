Imprensa argentina exalta atuação de Rossi, do Flamengo: “Goleiro que é uma maravilha”

O Flamengo aumentou a distância para os adversários na liderança do Campeonato Brasileiro ao bater o Corinthians por 2 a 1, em Itaquera. Assim, aos 13′ do primeiro tempo, quando ainda estava 0 a 0, Rossi, que se destacou na classificação à semi da Libertadores, voltou a defender um pênalti. Desta vez, mesmo sentado no gramado encaixou a bola depois da cavadinha de Yuri Alberto. A imprensa argentina se rendeu ao arqueiro, com muitos elogios.
“Um goleiro que é uma maravilha: Rossi defendeu um pênalti de cavadinha sentado… Após pegar a bola, o goleiro de 30 anos demonstrou seu desprezo pelo experiente atacante e fez um claro gesto de “não assim” com o indicador direito”, escreveu o “TyC Sports”.
“O goleiro do Flamengo brilhou novamente na cobrança de pênalti: a soberba de Yuri Alberto permitiu que ele segurasse a bola. O experiente atacante do Corinthians tomou uma péssima decisão: cavou de forma absurda, e o goleiro argentino defendeu quase sentado, com pouco esforço”, ressaltou o diário “Olé”.
Na etapa final, Yuri Alberto abriu o placar para a equipe paulista. Contudo, o Rubro-Negro se recuperou e conseguiu a virada, com Arrascaeta e Luiz Araújo, importante para seguir firme na liderança.
Por fim, na próxima rodada, o time carioca entra em campo na quinta-feira (2), contra o vice-líder Cruzeiro, no Maracanã, às 20h30 (de Brasília). Caso triunfe mais uma vez, pode aumentar para sete pontos a diferença para a Raposa.
