Imprensa argentina exalta atuação de Rossi, do Flamengo: “Goleiro que é uma maravilha”

“Um goleiro que é uma maravilha: Rossi defendeu um pênalti de cavadinha sentado… Após pegar a bola, o goleiro de 30 anos demonstrou seu desprezo pelo experiente atacante e fez um claro gesto de “não assim” com o indicador direito”, escreveu o “TyC Sports”.

“O goleiro do Flamengo brilhou novamente na cobrança de pênalti: a soberba de Yuri Alberto permitiu que ele segurasse a bola. O experiente atacante do Corinthians tomou uma péssima decisão: cavou de forma absurda, e o goleiro argentino defendeu quase sentado, com pouco esforço”, ressaltou o diário “Olé”.

Na etapa final, Yuri Alberto abriu o placar para a equipe paulista. Contudo, o Rubro-Negro se recuperou e conseguiu a virada, com Arrascaeta e Luiz Araújo, importante para seguir firme na liderança.

Por fim, na próxima rodada, o time carioca entra em campo na quinta-feira (2), contra o vice-líder Cruzeiro, no Maracanã, às 20h30 (de Brasília). Caso triunfe mais uma vez, pode aumentar para sete pontos a diferença para a Raposa.

