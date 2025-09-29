Marcelinho Carioca e Luxemburgo selam reconciliação após quase duas décadas de ruptura

Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo fazem as pazes após 18 anos de desavenças - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O último fim de semana marcou o fim de uma das brigas mais conhecidas do futebol brasileiro: entre Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo. Após quase duas décadas sem contato, desde um desentendimento público em 2007, o ex-jogador e o ex-treinador selaram as pazes durante um evento em São Paulo.

A dupla não só registrou o momento da reconciliação, como fez questão de compartilhar nas redes sociais. O reencontro ocorreu de forma espontânea e carregado de emoção, de acordo com o próprio Marcelinho. Vale destacar que o ex-jogador já havia manifestado seu desejo de encerrar a polêmica anteriormente.

“A vida tem cada surpresa. […] Encontrei, após 24 anos, o professor. Que encontro gostoso, maravilhoso, de abraço, beijo, perdão, carinho, humildade de reconhecer quando a gente erra. Quando a gente falha. […] O mais importante é o que está aqui dentro do coração, o que a gente leva pra vida. Plante coisa boa, que você vai colher coisa boa. Perdoe, libere, e cada vez mais você vai ser feliz”, declarou nas redes.

Luxemburgo comandou no registro dos dois sobre a “verdadeira grandeza existir no perdão”. Pouco depois, também em seu perfil nas redes, se pronunciou sobre o encontro.

“Existem encontros que vão além das palavras. Quando o tempo amadurece, o orgulho cede lugar à sabedoria, e o perdão se torna um gesto grandioso. Assim foi este reencontro: marcado pela história, mostrando que a verdadeira grandeza está em seguir em frente com respeito, afeto e maturidade. […]”, e completou:

“Com o passar dos anos, os verdadeiros gigantes aprendem que não há vitória maior do que o perdão”.

Histórico da briga

A relação entre os dois campeões pelo Corinthians se desgastou publicamente durante uma acalorada discussão em um programa esportivo, em 2007. Na ocasião, houve troca de ofensas ao vivo, e desde então, ambos passaram a evitar o assunto e o contato pessoal.

Ao longo dos anos, outros episódios de tensão surgiram, alimentando a narrativa de rivalidade entre treinador e jogador. O clima nos bastidores sempre foi descrito como instável, embora ambos tivessem contribuído de forma decisiva para conquistas expressivas do clube paulista.

A dupla esteve junto nas campanhas dos títulos do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians.

Reaproximação entre Luxemburgo e Marcelinho

Conforme mencionado, o ex-jogador já havia dado indícios que desejava uma reconciliação com Vanderlei, apesar do histórico de desentendimentos. O ex-Corinthians demonstrou arrependimento sobre o tema durante entrevista ao podcast ‘Abre Aspas’ e, por fim, reconheceu excessos do passado.

“Fui malcriado. É importante a gente reconhecer quando erra”, disse na ocasião.