Rooney, ídolo do Manchester United, critica trabalho de Ruben Amorim: “Não é bom o suficiente”

O Manchester United voltou a perder pela Premier League. Desta vez, a equipe sucumbiu por 3 a 1 diante do Brentford, no último sábado (27), pela 6ª rodada da competição. Diante disso, a equipe ocupa a 14ª colocação, o que incomoda o ídolo Wayne Rooney, que não teceu críticas ao trabalho do técnico português Ruben Amorim.

“Simplesmente não é bom o suficiente, e eu não sei o que está acontecendo. Amorim ainda é um jovem treinador, tenho certeza de que ele tem um grande futuro, mas o que está acontecendo no Manchester United, isso não é o Manchester United”, disse o ex-atacante, em podcast da BBC.

No momento, o português tem o aproveitamento mais baixo desde a saída de Alex Ferguson, em 2013. Contudo, a reclamação vai além dos resultados e cita a falta de reação do time na temporada e força do treinador para reverter a situação.

“Sinceramente, espero que ele consiga reverter a situação, e ele consegue. Mas depois de tudo o que vi, sinceramente, não tenho fé nenhuma nisso”, completou.

Na última temporada, os Red Devils tiveram uma péssima campanha ao terminar em 15º na Premier League. Além disso, os comandados de Ruben Amorim perderam a final da Liga Europa para o Tottenham.

Mesmo assim, a diretoria não fez qualquer mudança no comando técnico e apoiou os gastos de mais de 200 milhões de euros em contratações (Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko foram os principais nomes).

