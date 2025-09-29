Samuel Xavier elogia primeiros dias de Zubeldía no Fluminense: “Chegou com muita intensidade”

Após apenas dois treinamentos, o técnico Luís Zubeldía estreou com vitória no comando do Fluminense. Afinal, a equipe carioca bateu o arquirrival Botafogo por 2 a 0, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier, então, ressaltou que o comandante trouxe muita intensidade e frisou que a equipe assimilou bem as primeiras trocas com o argentino.

“Foi muito bom. A gente não sabia que ia dar tempo de ele já estar no campo com a gente, mas dá pra ver que ele chegou com muita intensidade, já mostrando o que queria, já fazendo parte desse jogo. E foi muito legal porque, por mais que tenha chegado com pouco tempo de trabalho, ele já quis colocar bastante coisa que pensava e a gente assimilou muito bem. A gente sabe que é difícil com as trocas de treinador, ainda mais uma troca tão inesperada, mas foi muito importante ouvir bastante o professor”, disse.

“Eu acho que clássico sempre é especial, independente do que vinha acontecendo nos jogos passados. Claro que toda a equipe está de parabéns, mas o professor também destacou pontos do Botafogo que a gente já enxergava e isso casou com o que pensávamos. Foi muito importante para a gente conseguir essa vitória. Então, foi uma grande vitória”, completou.

Em campo, o treinador fez apenas uma alteração: a entrada de Germán Cano no lugar de Everaldo. Vale lembrar que eles se conhecem bem desde os tempos de Lanús. Isso porque Zubeldía foi um dos primeiros a dar oportunidade ao compatriota entre os profissionais.

Olha na agenda

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (1), também pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, a equipe mede forças com o lanterna Sport, na Ilha do Retiro, às 19h (de Brasília) e tenta mais um triunfo para encostar no G6.

