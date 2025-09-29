Grêmio trabalha para contar com Carlos Vinícius no duelo contra o Bragantino

Carlos Vinícius cria expectativa para retomar condições físicas e voltar ao Grêmio, a partir do próximo final de semana - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio já estruturou um planejamento para voltar a ter o centroavante Carlos Vinícius a partir já do próximo final de semana. A previsão é de que ele não tenha sucesso em recuperar as condições físicas já no confronto com o Santos, na próxima quarta-feira (01/10). Na verdade, a expectativa é de que ele possa voltar a ser relacionado no embate contra o Bragantino, no próximo sábado (04/10).

Caso a programação do Imortal para voltar a utilizar o camisa 95 não se concretize, o técnico Mano Menezes indicou que Carlos Vinícius estará apto somente depois da Data Fifa. Especificamente na partida contra o São Paulo, no dia 15 de outubro, dessa vez na Arena. O Tricolor gaúcho terá dois jogos como visitante a cumprir no Brasileirão antes da Data Fifa, exatamente os duelos contra Santos e Bragantino, respectivamente.

Em seguida, o Campeonato Brasileiro terá uma paralisação de dez dias, até porque o período para realização dos compromissos de seleções ocorrerá entre 6 e 14 de outubro. Outra peça que se tornou motivo de preocupação foi o lateral-direito Marcos Rocha, que sentiu um desconforto na partida contra o Vitória e deixou o gramado.

Apesar disso, o comandante minimizou que a saída do defensor tenha sido exclusivamente por uma nova lesão. Na verdade, o treinador explicou que a substituição já ocorreria independentemente do episódio.

Possíveis novos lesionados do Grêmio

A respeito de Cuéllar, o meio-campista foi desfalque do triunfo sobre o Vitória, no último domingo (28), trata-se de um cenário ainda sem definição. Segundo, Mano Menezes, o colombiano passará por reavaliação, nesta segunda-feira (29). Uma situação mais incômoda envolve Willian. Afinal, ele precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo contra o Vitória e será ausência por alguns compromissos.

Isso porque, exames confirmaram fratura no dedo quinto metatarso do pé direito. O clube informou a contusão por meio de nota oficial, porém não estipulou um período de recuperação. Inclusive, há a possibilidade de Willian não atuar mais na temporada. O jogo seguinte do Grêmio será contra o Santos. No próximo sábado (04/10), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook