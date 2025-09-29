Diretor do Palmeiras rebate críticas de Ceni sobre estilo de jogo e gramado

Após a vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na última rodada do Campeonato Brasileiro, a fala de Rogério Ceni sobre o estilo de jogo de Abel Ferreira gerou repercussão. O técnico do Bahia havia afirmado que a reclamação do comandante palmeirense sobre o gramado da Arena Fonte Nova não era legítima, já que um campo ruim favoreceria a forma de jogar do Verdão, com ligações diretas entre Weverton, Flaco López e Vitor Roque.

Em resposta, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, afirmou que o comentário de Ceni entra em “uma questão ética complicada”.

“Quanto à crítica do treinador do Bahia sobre a forma como supostamente o Palmeiras joga, não vale perder tempo. Os títulos que o clube conquistou sob o comando da comissão técnica do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la”, disse Anderson Barros ao ge.

O gramado da Fonte Nova foi um dos assuntos mais comentados após o duelo. Durante o primeiro tempo, Lucas Evangelista e Piquerez precisaram ser substituídos com dores, e o Palmeiras apontou o piso como um fator preocupante.

“Sempre que o Palmeiras faz uma reclamação, é pelo bem do futebol. É para tentar fazer com que o futebol brasileiro evolua. Em momento algum culpamos o campo ruim da Fonte Nova pelo resultado de ontem. Tanto que já falamos sobre a qualidade do gramado antes mesmo de a partida começar. O Abel falou a respeito na entrevista pré-jogo e eu informei alguns repórteres que estávamos fazendo uma queixa formal à CBF”, explicou o dirigente.

Dirigente do Palmeiras lembra fala antiga de Rogério Ceni

Além disso, o diretor também lembrou uma fala de Rogério Ceni em julho de 2024, quando criticou o gramado da mesma arena após derrota do Bahia, afirmando que “é preferível ter um gramado sintético do que jogar neste gramado aqui”.

“O próprio treinador do Bahia, que ontem saiu em defesa do campo da Fonte Nova, disse um ano atrás, se não me engano, que era preferível ter um campo sintético a jogar em um gramado sem a mínima condição. Não fui eu quem falei isso, foi o treinador do Bahia, o senhor Rogério Ceni, que aparentemente se esqueceu do que falou em 2024”, declarou.

Por fim, Barros ainda comentou sobre a instalação do gramado sintético no Allianz Parque e defendeu a decisão do clube.

“Muita gente diz que o Palmeiras colocou o campo sintético para ter ganho esportivo ou ajudar na recuperação após shows, mas isso não é verdade. O Palmeiras decidiu instalar o piso artificial porque o gramado do Allianz Parque até 2019 era ruim. Não podíamos continuar a oferecer um campo em más condições para os atletas, sejam do Palmeiras ou adversários. A integridade física dos jogadores está sempre em primeiro lugar. Não é por acaso que, desde 2020, quando implementamos o gramado sintético, o Palmeiras é um dos clubes do Brasil com menor número de lesões”, finalizou.

