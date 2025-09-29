Grealish reconhece exageros nos tempos de City: “Não me ajudei em alguns momentos”

Emprestado ao Everton na temporada 2025/2026, Jack Grealish falou sobre sua saída do Manchester City. Afinal, a contratação mais cara da história do clube inglês reconheceu que exagerou nas festas durante sua passagem sob o comando de Pep Guardiola.

“As pessoas dizem: “Ele gosta de sair, de festejar”, e eu gosto mesmo. Quero poder viver a minha vida e aproveitar, mas obviamente há um momento e um lugar para isso na minha carreira. Para ser sincero, provavelmente não escolhi os momentos certos. Às vezes, no City, por exemplo, não me ajudei em alguns momentos, digo isso abertamente, mas não acho que tenha sido só por isso”, disse, em entrevista ao canal “Sky Sports”.

Com a camisa azul do Everton, o jogador, de 30 anos, soma quatro assistências em sete jogos. Dessa forma, o meia-atacante afirmou que gostaria de se sentir querido novamente e por isso escolheu os “The Toffees”.

“Sou bastante vulnerável fora de campo e queria ir a algum lugar para sentir o amor novamente, acordar e jogar com um sorriso no rosto novamente”, explicou a escolha.

Na última temporada, Grealish perdeu espaço no City e foi titular em apenas sete jogos na última Premier League. O atleta, inclusive, ficou fora da equipe de Guardiola que participou do Mundial de Clubes, em junho deste ano. Por fim, o vínculo com o novo clube possui uma opção de compra por 50 milhões de euros (315 milhões de reais).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.