Pilar desde retorno, Barros desfalca o Vasco contra o Palmeiras

O Vasco terá de lidar com um importante desfalque para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (1º/10), no Allianz Parque. Afinal, não contará com o volante Barros, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O jogador – um dos pilares do time de Fernando Diniz – levou a punição aos 21′ do segundo tempo da vitória contra o Cruzeiro, sábado (27/9), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, soma três amarelos e cumpre suspensão na próxima partida.

O Vasco, aliás, só perdeu um jogo desde o retorno do jovem de 21 anos. Barros, afinal, estava por empréstimo no América-MG, que disputa a Segunda Divisão do Brasileirão. Precisando de um volante marcador e entendendo que o jogador estava bem no Coelho, o Cruz-Maltino o chamou de volta de seu empréstimo.

Vasco vem bem desde retorno de Barros

Ele estreou entrando no decorrer do jogo contra o Corinthians, pela 21ª rodada do Brasileirão, no dia 24 de agosto. Este, aliás, é o único revés desde o retorno. Ele já ganhou a titularidade no jogo seguinte, em empate por 1 a 1 com o Botafogo, dia 27, se destacando e sendo um dos melhores em campo.

Assim, permaneceu no time titular de Fernando Diniz. Desde então, já são sete jogos sem derrotas. No entanto, levou amarelos consecutivos contra Ceará e Flamengo, entrando pendurado para enfrentar o Cruzeiro. Por receber o terceiro cartão, desfalca o Vasco contra o Palmeiras. Mateus Carvalho pode entrar em seu lugar.

O jogo contra o Verdão ocorre às 19h (de Brasília) e vale pela 26ª rodada do Brasileirão. Em caso de vitória, o Cruz-Maltino pode seguir subindo na tabela. Atualmente, a equipe de Fernando Diniz surge em 11º, com 30 pontos, e vê Grêmio (décimo) e Red Bull Bragantino (nono) apenas dois pontos à sua frente.

