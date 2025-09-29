Botafogo fecha mês de setembro com apenas uma vitória

Setembro foi um mês para o Botafogo esquecer. O clube, afinal, teve um desempenho desastroso, marcado pela eliminação precoce nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco e a derrota no clássico para o Fluminense (2 a 0), no último domingo (28). Com um aproveitamento pífio de apenas uma vitória em seis jogos, o time se afastou da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

A aposta em Davide Ancelotti como treinador, após a saída de Renato Paiva, ainda não surtiu o efeito esperado. O trabalho do italiano, afinal, não convence a torcida, e o time ainda não demonstrou evolução. Sob o seu comando, o Alvinegro já sofreu duas eliminações, na Libertadores e na Copa do Brasil. Apesar do mau momento, a diretoria avalia que Ancelotti está evolução e garante permanência do comandante, que ainda não completou três meses no comando do alvinegro. A informação é do “ge”.

A derrota para Fluminense, que encerrou uma sequência de oito vitórias consecutivas, evidenciou as dificuldades da equipe de Ancelotti. Apesar de ter finalizado mais vezes, o Glorioso, entretanto, acertou apenas um chute no alvo e não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol.

As estatísticas

Aproveitamento: Apenas 33,3%

Apenas 33,3% Resultados: Seis jogos, com uma vitória, três empates e duas derrotas

Seis jogos, com uma vitória, três empates e duas derrotas Ataque e Defesa: Marcou seis gols e sofreu oito

Com as eliminações, o Campeonato Brasileiro, portanto, se tornou a única competição restante para o Alvinegro. O clube agora tem a obrigação de garantir uma vaga na Libertadores para assegurar sua participação na Copa do Brasil de 2026, visto que não conseguiu a classificação via Campeonato Carioca. Assim, o próximo desafio é na quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Jogos do Botafogo em setembro

11/09 – Copa do Brasil – Botafogo 1×1 (3×5 pen). Eliminado

14/09 – Brasileirão (R23) – Botafogo 0x1 São Paulo 1×0 (Fora)

17/09 – Brasileirão (R12) – Botafogo 3×3 Mirassol (Casa)

20/09 – Brasileirão (R24) – Botafogo 1×0 Atlético Mineiro (Casa)

24/09 – Brasileirão (R16) – Grêmio 1×1 Botafogo (Fora)

28/09 – Brasileirão (R25) – Fluminense 2×0 Botafogo (Fora)

