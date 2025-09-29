”Quarteto mágico” do São Paulo sofre com lesões e não rende como esperado

A expectativa do São Paulo no início de 2025 era grande. Afinal, com a contratação de Oscar, o time poderia contar com um quarteto ofensivo formado por Lucas, Luciano, Calleri e o próprio meia, pronto para levar o Tricolor a títulos importantes. No entanto, lesões sucessivas frustraram o plano da equipe.

Ao longo do ano, o quarteto esteve em campo junto apenas em oito partidas do Campeonato Paulista. O desempenho nesses jogos não empolgou: foram três vitórias (sobre Guarani, Corinthians e Mirassol), três derrotas (contra Santos, Ponte Preta e Palmeiras, na semifinal) e dois empates (inclusive com o próprio Palmeiras na primeira fase e com o Velo Clube em Brasília), resultando em um aproveitamento de 45,8%.

O primeiro a sofrer com problemas físicos foi Lucas. O atacante teve um trauma no joelho direito na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras, ficando fora por dez jogos e impedido de participar da estreia na Libertadores. Retornou em partidas esparsas, mas ainda enfrentou dores no joelho e só entrou em campo 18 vezes na temporada, com quatro gols e uma assistência.

Oscar, por sua vez, teve lesões musculares na coxa esquerda que o impediram de estrear no Brasileirão. Ele até conseguiu jogar contra o Talleres pela Libertadores, mas precisou ser substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Depois disso, sofreu uma grave fratura em três vértebras lombares após choque com José Martínez, do Corinthians, permanecendo afastado por mais de dois meses. Até agora, participou de 21 jogos em 2025, com dois gols e cinco assistências.

Calleri, outro integrante do quarteto, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na quarta rodada do Brasileirão contra o Botafogo, tornando-se desfalque para o restante da temporada.

Luciano é o único do quarteto do São Paulo a passar ileso

Luciano, por sua vez, foi o único a manter uma sequência sem grandes problemas. Ele atuou em 44 partidas, com 11 gols e seis assistências, tornando-se o ponto de consistência do ataque são-paulino.

Com todas essas ausências, a expectativa de contar com o “quarteto mágico” em competições como o Brasileirão e a Libertadores acabou sendo frustrada. Assim, o São Paulo precisará de adaptações estratégicas para seguir competitivo. Nesta segunda-feira, o Tricolor encara o Ceará no Morumbis, buscando retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.