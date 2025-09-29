Palmeiras acerta renovação de contrato com o lateral-direito Giay

O Palmeiras confirmou nesta segunda-feira (29/9) a extensão do contrato do lateral-direito argentino Giay, que agora permanece no clube até setembro de 2030. Com 21 anos, o jogador chegou ao Verdão em meados de 2024 e, desde então, disputou 48 partidas, sendo titular em 39 delas.

Giay assinou contrato inicialmente por cinco anos, com vínculo válido até junho de 2029, em negociação de 7,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 40,7 milhões à época) por 75% dos direitos econômicos pagos ao San Lorenzo, da Argentina. A renovação acrescenta mais um ano ao acordo original.

“Desde o primeiro dia em que cheguei aqui fui crescendo muito e agora estou bem adaptado, melhorando e aprendendo a cada dia mais. Mas também estou contente com o momento atual do time, brigando por todas as competições”, afirmou o camisa 4.

Aliás, o lateral é um dos três argentinos do elenco, ao lado de Flaco López e Aníbal Moreno. Giay e López, que atuam nas posições de lateral e centroavante, respectivamente, criaram uma proximidade que ajudou na adaptação ao futebol brasileiro.

“Flaco é um exemplo para mim, de um argentino que chegou aqui e vem conquistando seu espaço. Como ele falou, isso custa um tempo para ter adaptação e estou muito feliz pelo momento dele. Ele merece tudo isso. Ter essas pessoas como exemplo dá mais confiança e cada um sabe como encarar essas coisas e fazer um caminho aqui no Palmeiras.”

Giay cada vez mais adaptado ao Palmeiras

Neste segundo semestre, Giay tem dividido a lateral-direita com Khellven, contratado na janela de meio de ano. O argentino foi titular em dois dos últimos seis jogos, sendo o último no domingo, contra o Bahia, quando Khellven ficou de fora devido a uma pancada recebida na vitória sobre o River Plate, pela Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.