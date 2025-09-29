Cruzeiro terá retornos importantes para partida contra o Flamengo

O técnico Leonardo Jardim vai contar com retornos importantes no Cruzeiro para o confronto contra o Flamengo, na quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do zagueiro Lucas Villalba e do atacante Gabigol, que cumpriram suspensão automática pelo acumulo de cartões amarelos na última rodada, Sinisterra também pode estar à disposição para a partida. O atacante se recuperava de um estiramento muscular, mas treinou normalmente nesta segunda-feira (29).

Aliás, os jogadores pendurados da Raposa conseguiram passar ileso na derrota por 2 a 0 para o Vasco. Dessa forma, o Cruzeiro terá o time quase completo para o duelo contra o Flamengo – Fagner segue no departamento médico. Kaio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Walace e Wanderson, portanto, vão para o Rio de Janeiro pendurados.

A partida entre Cruzeiro e Flamengo é uma briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o atual líder, com 54 pontos e dois jogos a menos que o clube mineiro. Aliás, permanece na ponta mesmo se perder. A Raposa está na segunda colocação com 50.

No primeiro turno, o Cruzeiro conquistou uma vitória de virada no Mineirão, por 2 a 1, com direito a lei do ex. Arrascaeta abriu o placar para o Rubro-Negro. Kaio Jorge empatou e Gabriel Barbosa, que saiu do banco, marcou o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo.

