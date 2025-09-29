Barcelona próximo de reabrir parcialmente o Camp Nou

Barcelona está muito próximo de retornar ao Camp Nou - (crédito: Foto: Divulgação)

O vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelona responsável pela área de segurança, Albert Batlle, demonstrou confiança de que o Camp Nou poderá voltar a receber torcedores, ainda que parcialmente, já no próximo jogo em casa contra o Girona, em 18 de outubro.

O clube tenta há semanas conseguir a liberação para reabrir parte do estádio, mas a autorização segue pendente. A prefeitura entende que ainda existem riscos, principalmente ligados ao plano de evacuação em caso de emergência.

“Para o dia 18 de outubro? Espero que as adaptações necessárias sejam feitas, sobretudo na parte de segurança, para podermos aprovar a reabertura parcial do Camp Nou. Acredito que os problemas que restam são pequenos e podem ser resolvidos”, afirmou Batlle, deixando clara a expectativa de que o Barcelona pode voltar ao estádio.

Enquanto isso, o time enfrentará o PSG pela Champions no Estádio Olímpico de Montjuic, na próxima quarta-feira, 1º de outubro. A diretoria, porém, trabalha para que os próximos compromissos da competição já aconteçam no Camp Nou.

