Atlético questiona CBF e solicita áudios dos árbitros por cartão aplicado a Hulk

O Atlético Mineiro oficializou, nesta segunda-feira (29), o questionamento a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre o cartão amarelo que Hulk levou durante o confronto contra o Mirassol, no sábado (27), na Arena MRV, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Galo também solicitou áudio das comunicações entre os árbitros responsáveis pela partida.
Paulo Bracks, executivo de futebol do Galo, participou de uma reunião com o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.
“Com muito respeito, questionamos o cartão e tomamos as providências necessárias para que a CBF possa nos explicar melhor o que ocorreu. Para nós, foi injusto. Temos os vídeos que demonstram a ausência de qualquer manifestação contrária às decisões do árbitro. Não teve nenhuma fala do Hulk que justificasse a advertência”, disse.
Hulk não entrou em campo na vitória do Atlético por 1 a 0 contra o Mirassol. Ele recebeu o cartão amarelo no banco de reserva, nos minutos finais da partida. O atacante disse que estava na área técnica preocupado com Junior Santos, que havia sentido um problema muscular e precisava ser atendido.
Desabafo de Hulk
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.