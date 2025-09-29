Kairat x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Kairat e Real Madrid se enfrentam na 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 - (crédito: Arte: Jogada10)

A bola volta a rolar na fase de liga da Champions 2025/26. Nesta terça-feira (30), o Real Madrid visita o Kairat às 13h45 (de Brasília), no Estádio Central de Pavlodar, no Cazaquistão, em partida válida pela 2ª rodada. Será o primeiro confronto na história entre os dois clubes.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Como chega o Kairat

O time chega pressionado após a goleada sofrida por 4 a 1 para o Sporting na estreia na fase de liga. Agora, o Kairat terá mais um grande desafio e precisa somar pontos diante do maior vencedor da Champions. Na liga nacional, no entanto, o Kairat vem de uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Zhenys.

Além disso, o Kairat não poderá contar com seus dois goleiros principais, Zarutskiy e Anarbekov, ambos lesionados. Já os brasileiros João Paulo e Élder Santana também estão fora.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid aparece como grande favorito para buscar os três pontos, mesmo fora de casa. No entanto, o clube merengue vem de uma goleada sofrida no clássico com o Atlético por 5 a 2, que acabou a invencibilidade da equipe no Campeonato Espanhol.

Na primeira rodada da fase de liga da Champions, o Real Madrid venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1, mesmo com a expulsão de Carvajal. O lateral-direito, inclusive, está suspenso para o jogo desta terça-feira e abre a lista de desfalques do técnico Xabi Alonso. Por fim, Éder Militão, Alexander-Arnold, Rudiger e Mendy, lesionados, seguem fora da equipe.

KAIRAT X REAL MADRID

2ª rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: terça-feira, 30/09/2025, às 13h45 (de Brasília).

Local: Estádio Central de Pavlodar, no Cazaquistão.

KAIRAT: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; Kasabulat, Arad, Mrynskiy e Gromyko; Satpaev e Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Huijsen, Alaba e Carreras; Tchouameni, Camavinga e Bellingham; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Marco Guida (Itália).

Auxiliares: Giorgio Peretti (Itália) e Giuseppe Perrotti (Itália).

VAR: Marco Di Bello (Itália).

