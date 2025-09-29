Galatasaray x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Galatasaray e Liverpool se enfrentam na 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 - (crédito: Arte: Jogada10)

Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. A bola rola no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, e coloca frente a frente duas equipes que vêm de resultados opostos em suas estreias na principal competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Como chega o Galatasaray

O time comandado pelo técnico Okan Buruk chega pressionado em busca de um resultado positivo na fase de liga da Champions após estrear com uma goleada sofrida por 5 a 1 para o Eintracht Frankfurt. Contudo, o Galarasaray apresenta um bom desempenho no Campeonato Turco, com sete vitórias em sete jogos e 100% de aproveitamento.

Para o jogo desta terça-feira, a boa notícia fica por conta da possibilidade de o atacante Victor Osimhen, que desfalcou o time na estreia, estar entre os relacionados. Além disso, o treinador não terá suspensos ou lesionados para encarar o Liverpool e poderá mandar a campo o time com força máxima.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool estreou com uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid, em Anfield e agora vai para seu primeiro compromisso fora de casa nesta fase de liga da Champions. No entanto, o time vem de uma derrota por 2 a 1 para o Crystal Palace na Premier League e o time perdeu a ‘gordura’ na liderança do Campeonato Inglês.

Além disso, o técnico Arne Slot teve um desfalque de última hora para o duelo desta terça-feira. Isto porque Federico Chiesa sofreu uma pancada na partida contra o Crystal Palace e ficou de fora da lista de relacionados para enfrentar o Galatasaray. Assim, ele se junta a Giovanni Leoni e Stefan Bajcetic no departamento médico do clube.

A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Ekitiké, que cumpriu suspensão na partida contra o Crystal Palace e volta a estar à disposição de Arne Slot.

GALATASARAY X LIVERPOOL

2ª rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: terça-feira, 30/09/2025, às 16h (de Brasília).

Local: RAMS Park, em Istambul, na Turquia.

GALATASARAY: Ugurcan Cakir, Singo, Davinson Sánchez, Bardakci, Roland Sallai, Torreira, Gundogan, Akgün, Leroy Sané, Icardi, Yilmaz. Técnico: Okan Buruk.

LIVERPOOL: Alisson, Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Salah, Alexander Isak. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Clemént Turpin (França).

Auxiliares: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pages (França).

VAR: Jérôme Brisard (França).

