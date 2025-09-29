Piquerez não preocupa, mas Lucas Evangelista pode passar por cirurgia no Palmeiras

O Palmeiras informou, nesta segunda-feira (29/9), a situação médica de Lucas Evangelista e Joaquín Piquerez, que deixaram o campo ainda no primeiro tempo da derrota para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

A situação mais delicada é a do meia. Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e será submetido a novos exames para avaliar a gravidade do problema. Segundo o clube, não está descartada a necessidade de cirurgia. O jogador já está fora do confronto diante do Vasco, na quarta-feira (01/10), às 19h, no Allianz Parque.

No caso de Piquerez, o diagnóstico inicial é menos preocupante. O lateral-esquerdo sofreu um trauma no joelho direito e tranquilizou os torcedores com uma mensagem nas redes sociais: “Estamos bem”, escreveu o uruguaio. Ele ainda é dúvida para o jogo de meio de semana, e, caso não tenha condições, o jovem Jefté surge como substituto natural.

Enquanto isso, o elenco seguiu a programação de treinos nesta segunda-feira. Os titulares da partida em Salvador realizaram atividades regenerativas na parte interna da Academia de Futebol, enquanto os reservas participaram de trabalhos técnicos de enfrentamento em campo reduzido.

Assim, o grupo do Palmeiras volta a treinar nesta terça-feira (30/9), quando o técnico Abel Ferreira deve começar a esboçar a equipe para encarar os cariocas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.