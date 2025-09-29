Agora ex-casal, Karoline e Léo Pereira moravam em mansão de RS8 milhões; veja detalhes

Karoline e Léo Pereira terminaram, na última semana, o relacionamento de quase dois anos. Os dois moravam em uma mansão avaliada em R$ 8 milhões em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Após assumirem a relação, a influenciadora se mudou de São Paulo para o Rio, e o jogador do Flamengo comprou a mansão para o agora ex-casal morar. A mansão conta com seis quartos, sala de estar e jantar integradas, closet e garagem para quatro carros, de acordo com um corretor local.

Dessa forma, Karoline chegou a mostrar algumas vezes cantos e cômodos da residência, afinal, ela usava os espaços amplos para produzir conteúdo para as redes sociais.

O imóvel, portanto, contava com uma piscina, em níveis com degraus, cercada de verde e deck de madeira. Esse era um dos cenários prediletos de Karoline e também o favorito da família, incluindo Cecília, sua filha com Éder Militão. Aliás, para dar opções de lazer para a Ceci, a influenciadora e Léo Pereira instalaram um pula-pula perto da piscina e também da área gourmet, que conta com uma enorme bancada de mármore e churrasqueira.

Fim da relação de Karoline e Léo Pereira

A influenciadora e o jogador do Flamengo começaram a se relacionar no fim de 2023. Eles começaram a trocar mensagens nas redes sociais até se encontrarem no festival Garota VIP, no dia 9 de dezembro daquele ano, em São Paulo. No entanto, eles assumiram publicamente a relação no início de 2024.

Karoline é mãe de Cecília, de três anos, fruto do relacionamento com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Já Léo é pai de Helena, de cinco anos, e Matteo, de três, filhos de seu antigo relacionamento com Tainá Castro.

Até o momento, portanto, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o fim da relação. A influenciadora apenas confirmou a informação e afirmou que não vai agir como antes, fazendo “exposed” nas redes sociais.

Karoline e Karolino

Além das aparições e declarações públicas, a relação entre os dois também contava com forte apoio da torcida do Flamengo. Karoline passou a ser figura constante em jogos no Maracanã e conteúdos envolvendo o clube nas redes, inclusive com uma “bolsa da sorte” que fez sucesso entre rubro-negros.

“Gente, e como vai ficar com a bolsa de coração agora? Eu to preocupada, estamos em reta final”, escreveu outra internauta.

Não demorou muito, e o zagueiro ganhou a alcunha de “Karolino”, com direito a grito ecoado nas arquibancadas do Maracanã. E Karoline se amarrava, não à toa, tinha até roupa personalizada para o apelido.

