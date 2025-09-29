Erick Pulgar inicia nova fase de recuperação e deve voltar após Data Fifa

O volante Erick Pulgar está se aproximando do seu retorno aos gramados pelo Flamengo. Em estágio avançado de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, o chileno já deu início à fase de condicionamento físico e pode se tornar uma alternativa para o técnico Filipe Luís logo após a Data Fifa. A informação é do “ge”.

Embora ainda realize trabalhos separados do elenco principal, a expectativa é que Pulgar seja reintegrado gradualmente aos treinos nos próximos dias. Essa etapa final, que visa restaurar o condicionamento pleno, costuma levar cerca de duas semanas até que ele esteja totalmente apto. A decisão final sobre o seu aproveitamento, no entanto, caberá à comissão técnica.

Com isso, o meio-campista tem grandes chances de ser relacionado para os jogos seguintes à pausa da Data Fifa. O primeiro compromisso é contra o Botafogo, no dia 15 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o Flamengo deve agir com cautela, especialmente devido ao fato de o jogo ser no gramado sintético do Nilton Santos. A projeção, contudo, é que Pulgar, no mínimo, esteja à disposição no banco de reservas.

Mesmo com a ausência de Pulgar, o Flamengo não sofreu tanto por conta da dupla de Jorginho e Saúl. Além disso, De la Cruz também retornou bem após lesão. Entretanto, o volante Allan, que teve chances após lesão do chileno, recebeu críticas da torcida e não ganhou mais sequência em campo.

