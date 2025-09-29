InícioEsportes
Esportes

“Recital” de Carrascal fascina sul-americanos e levanta debate sobre titularidade no Flamengo

Atuação de Carrascal chama atenção de torcedores da América do Sul

Atuação de Carrascal chama atenção de torcedores da América do Sul - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)
Atuação de Carrascal chama atenção de torcedores da América do Sul - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

A atuação de Jorge Carrascal na vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Corinthians, no último domingo (28), na Neo Química Arena, repercutiu amplamente nas redes sociais. Destaque do clássico interestadual desta 25ª rodada, o colombiano participou diretamente dos dois gols rubro-negros na partida e encantou não apenas cariocas, mas perfis especializados e torcedores de outros países do continente.

Responsável pelas duas assistências do Rubro-Negro na virada, a exibição rendeu elogios de várias partes do continente. Um perfil argentino, dedicado ao jogador, teceu elogios não só à qualidade do atleta mas também ao entrosamento com Arrascaeta.

“Recital de Jorge Carrascal no Flamengo contra o Corinthians, dando duas assistências e se tornando a estrela da partida. Ele fez a parceria perfeita com De Arrascaeta. Cada ataque o atravessa, torna todos os seus companheiros melhores. Naestro do melhor time do continente. O CARRASCALISMO TRIUNFA”, disse a página do fã.

Já um perfil de scouting do Peru disse que o jogador “se envolveu muito mais com o segundo tempo, com duas assistências e destaque total”. Por fim, responsabilizou a queda na construção alvinegra à influência de Plata no 1-2: “Grande mudança. Obrigado, Felipe! Que vitória desse time. Uma prova de mentalidade e caráter, tanto do técnico quanto dos jogadores”.

E entre os rubro-negros?

Um nível acima de deslumbramento e empolgação com o crescimento do jogador, que vem ganhando cada vez mais espaço. O perfil ‘Falso Nove’, voltado para análise tática, chegou a levantar a possibilidade de já tê-lo no time titular de Filipe Luís.

“A partida de Jorge Carrascal foi de quem avisa: ‘sabe o seu time ideal? ESTOU NELE!’. Que BAITA JOGADOR! Aliás, falei a quem questionava seu ‘baixo poder de decisão’: ESPERE ELE JOGAR PELO FLAMENGO! Aí está. Pede passagem, e talvez já seja titular”.

Outro torcedor corroborou com a eleição de craque do jogo: “Partida estupenda. Na minha opinião, melhor jogador do Flamengo em campo. Coerente em todas as tomadas de decisão e com um refino técnico especial. Jogador que quando está bem enche os olhos. Já são 3 assistências e 1 gol com o Manto em 7 jogos. Diferente”.

Destaque da vitória do Flamengo

O colombiano iniciou a partida como titular pela segunda vez consecutiva no Campeonato Brasileiro. Utilizado pelo lado direito do ataque, o atleta aproveitou o espaço para articular jogadas e decidir em momentos-chave da partida.

No segundo tempo, participou diretamente dos dois gols da equipe: o primeiro, em assistência para De Arrascaeta; o segundo, em cruzamento preciso para Luiz Araújo finalizar de primeira. O tento que abriu o placar, aliás, ratificou a decisão de Filipe Luís em colocá-lo como titular junto do uruguaio.

Segundo avaliação do técnico Filipe Luís, a escolha pelo colombiano se baseou no entrosamento demonstrado com Arrascaeta durante os treinamentos. Sem contar com Plata, que iniciou no banco, e com Luiz Araújo em baixa antes do duelo, a comissão técnica apostou na movimentação da dupla sul-americana.

“Muito talentoso. Quando ele joga com liberdade e entrosamento, como vimos hoje, se torna um diferencial. Que jogador”, afirmou Filipe Luís após o jogo.

Adaptação de Carrascal no elenco

Apesar de ter atuado principalmente pelas pontas recentemente, Jorge foi contratado para ser uma alternativa ao uruguaio De Arrascaeta. Nas últimas semanas, o colombiano passou a treinar como armador central, e sua performance diante do Corinthians confirmou o potencial de utilização nesse setor.

Além da versatilidade demonstrada, a presença ofensiva do jogador reforçou a proposta de jogo que Filipe Luís busca consolidar. Com boa capacidade de finalização e leitura de espaços, Carrascal alterou a dinâmica do Flamengo no segundo tempo, sendo essencial na construção da virada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/09/2025 17:33
    x