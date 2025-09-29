“Recital” de Carrascal fascina sul-americanos e levanta debate sobre titularidade no Flamengo

A atuação de Jorge Carrascal na vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Corinthians, no último domingo (28), na Neo Química Arena, repercutiu amplamente nas redes sociais. Destaque do clássico interestadual desta 25ª rodada, o colombiano participou diretamente dos dois gols rubro-negros na partida e encantou não apenas cariocas, mas perfis especializados e torcedores de outros países do continente.

Responsável pelas duas assistências do Rubro-Negro na virada, a exibição rendeu elogios de várias partes do continente. Um perfil argentino, dedicado ao jogador, teceu elogios não só à qualidade do atleta mas também ao entrosamento com Arrascaeta.

“Recital de Jorge Carrascal no Flamengo contra o Corinthians, dando duas assistências e se tornando a estrela da partida. Ele fez a parceria perfeita com De Arrascaeta. Cada ataque o atravessa, torna todos os seus companheiros melhores. Naestro do melhor time do continente. O CARRASCALISMO TRIUNFA”, disse a página do fã.

Já um perfil de scouting do Peru disse que o jogador “se envolveu muito mais com o segundo tempo, com duas assistências e destaque total”. Por fim, responsabilizou a queda na construção alvinegra à influência de Plata no 1-2: “Grande mudança. Obrigado, Felipe! Que vitória desse time. Uma prova de mentalidade e caráter, tanto do técnico quanto dos jogadores”.

???? Jorge Carrascal vs Corinthians.

Hay jugadores que te hacen pagar la entrada. Carrascal es uno de esos. Figura en el mejor equipo del continente.

pic.twitter.com/hwWB2WkHbV — Fran (@frabigol) September 29, 2025

E entre os rubro-negros?

Um nível acima de deslumbramento e empolgação com o crescimento do jogador, que vem ganhando cada vez mais espaço. O perfil ‘Falso Nove’, voltado para análise tática, chegou a levantar a possibilidade de já tê-lo no time titular de Filipe Luís.

“A partida de Jorge Carrascal foi de quem avisa: ‘sabe o seu time ideal? ESTOU NELE!’. Que BAITA JOGADOR! Aliás, falei a quem questionava seu ‘baixo poder de decisão’: ESPERE ELE JOGAR PELO FLAMENGO! Aí está. Pede passagem, e talvez já seja titular”.

Gol no clássico. Contra o Estudiantes, entrou bem e tentou algo de diferente. Hoje, 2 assistências decisivas e uma grande atuação, disputando todas as bolas até o final e se aproximando pra tabelar bem com Arrasca e outros. Melhor do Flamengo hoje. Jorge Carrascal chegou! ???????????? pic.twitter.com/h51YTR6pub — martín ???????????? (@martinFLA81) September 29, 2025

Outro torcedor corroborou com a eleição de craque do jogo: “Partida estupenda. Na minha opinião, melhor jogador do Flamengo em campo. Coerente em todas as tomadas de decisão e com um refino técnico especial. Jogador que quando está bem enche os olhos. Já são 3 assistências e 1 gol com o Manto em 7 jogos. Diferente”.

Destaque da vitória do Flamengo

O colombiano iniciou a partida como titular pela segunda vez consecutiva no Campeonato Brasileiro. Utilizado pelo lado direito do ataque, o atleta aproveitou o espaço para articular jogadas e decidir em momentos-chave da partida.

No segundo tempo, participou diretamente dos dois gols da equipe: o primeiro, em assistência para De Arrascaeta; o segundo, em cruzamento preciso para Luiz Araújo finalizar de primeira. O tento que abriu o placar, aliás, ratificou a decisão de Filipe Luís em colocá-lo como titular junto do uruguaio.

Segundo avaliação do técnico Filipe Luís, a escolha pelo colombiano se baseou no entrosamento demonstrado com Arrascaeta durante os treinamentos. Sem contar com Plata, que iniciou no banco, e com Luiz Araújo em baixa antes do duelo, a comissão técnica apostou na movimentação da dupla sul-americana.

“Muito talentoso. Quando ele joga com liberdade e entrosamento, como vimos hoje, se torna um diferencial. Que jogador”, afirmou Filipe Luís após o jogo.

Adaptação de Carrascal no elenco

Apesar de ter atuado principalmente pelas pontas recentemente, Jorge foi contratado para ser uma alternativa ao uruguaio De Arrascaeta. Nas últimas semanas, o colombiano passou a treinar como armador central, e sua performance diante do Corinthians confirmou o potencial de utilização nesse setor.

Além da versatilidade demonstrada, a presença ofensiva do jogador reforçou a proposta de jogo que Filipe Luís busca consolidar. Com boa capacidade de finalização e leitura de espaços, Carrascal alterou a dinâmica do Flamengo no segundo tempo, sendo essencial na construção da virada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.