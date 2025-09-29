Lazio vence o Genoa fora de casa e sobe na tabela do Campeonato Italiano

A Lazio conquistou importante vitória nesta segunda-feira (29). Fora de casa, a equipe venceu o Genoa por 3 a 0, com gols de Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Italiano.

O triunfo fez o time da capital subir para 12º lugar, com seis pontos. O Genoa, por sua vez, segue sem vencer, com apenas dois pontos na 19ª colocação.

Aliás, na próxima rodada, a Lazio encara o Torino no Estádio Olímpico, às 10h (de Brasília) de sábado (4). Já o Genoa visita o Napoli no domingo, às 13h.

A Lazio foi melhor durante praticamente todo o jogo e liquidou a fatura já no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, Cancellieri recebeu de Castellanos e abriu o placar.

Aos 30, foi a vez de Castellanos dobrar o marcador. Na segunda etapa, a Lazio chegou ao terceiro com Zaccagni. Depois controlou o jogo e viu Genoa ameaçar em ataques perigosos, mas sem efetividade.

Sábado (27/9)

Como 1×1 Cremonese

Juventus 1×1 Atalanta

Cagliari 0x2 Inter de Milão

Domingo (28/9)

Sassuolo 3×1 Udiense

Roma 2×0 Verona

Pisa 0x0 Fiorentina

Lecce 2×2 Bologna

Milan 2×1 Napoli

Segunda-feira (29/9)

Parma 2 x 1 Torino – 13h30

Genoa 0 x 3 Lazio – 15h45

*Horários de Brasília.

