Ex-Fla desabafa após volta aos gramados: “Me deram como aposentado”

Cria do Flamengo, o lateral-esquerdo Jorge voltou a entrar em campo depois de um ano e não escondeu a emoção. O jogador atuou em 90 minutos na vitória do Remo sobre o CRB por 4 a 2, no último domingo (28), pela Série B do Brasileirão. Ele se emocionou ao comentar sobre o seu retorno e desabafa.

“Difícil, é só Deus. É muito Deus na minha vida, só Deus sabe o que eu passei. Todo atleta tem seus níveis altos e baixos, mas, diante de uma lesão, tem que ser muito forte mentalmente. Talvez, se não tivesse a família do meu lado, como eu tenho a minha, uma pessoa que eu sempre me dediquei, que foi meu pai, que está sempre comigo, desde sempre… É um dos caras que mais acreditou em mim até o final”, disse Jorge.

“Eu pude concluir um jogo inteiro, depois de muitas pessoas me dando como aposentado. E como eu via muitos falando e dizendo que o Jorge ‘já era’. Eu jamais acreditei nessas palavras, e pude lidar a minha força que eu tenho com Deus. E hoje pude provar que eu estou de volta e posso dar muito mais do que isso daqui em diante para o Remo”, completou.

Jorge, aliás, também passou por Santos, Palmeiras, Fluminense e CRB. Fora do país, ele defendeu as camisas de Monaco (FRA), Porto (POR) e Basel (SUI). A passagem pelo tricolor carioca foi em 2023, mas o lateral disputou apenas quatro partidas. Em fevereiro daquele ano, ele, afinal, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e no menisco.

