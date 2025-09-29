CazéTV cria universo imersivo e expande projeto da Copa do Mundo para fora da internet

CazéTV contará com espaço para o torcedor durante a Copa do Mundo 2026 - (crédito: Foto: Reprodução/Fifa)

Se a Copa do Mundo 2026 terá um formato inédito, a forma de torcer também terá novidades. Isso porque a ‘CazéTV’ se uniu com a ‘TM1 Brand Experience’ para o lançamento de um projeto que visa transformar a experiência do torcedor durante o Mundial. Com unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, o espaço terá capacidade para receber até 5 mil pessoas e funcionará como um parque temático do futebol, mesclando entretenimento, interatividade e tecnologia.

O anúncio da ‘Casa CazéTV’, como foi denominada pelo canal, ocorreu no último domingo (28) em meio à transmissão da vitória do Flamengo sobre o Corinthians, por 2 a 1, pelo Brasileirão. A proposta do projeto é criar um ambiente físico onde os fãs do canal possam vivenciar a cobertura imersiva da Copa, ou seja, como se estivessem dentro da própria emissora.

O espaço contará com estúdios abertos, ambientes imersivos, ativações de marcas, shows, presença de convidados especiais e diversas experiências exclusivas. Um dos objetivos da ação vislumbra estreitar o laço entre público e criadores de conteúdo, transferindo a comunidade digital para o mundo real.

“Estamos oferecendo um ambiente onde fãs e patrocinadores vivam a Copa juntos, com a mesma autenticidade e alcance que tornaram a CazéTV um sucesso”, afirmou Giamile Rossato, head de Negócios do canal do Youtube.

Cocriação com especialistas

O desenvolvimento do projeto ocorre em parceria com a ‘tm1 Brand Experience’ — responsável por projetos de grande porte no Brasil, como a NBA House. Segundo Bernardo Dinardi, CEO da empresa, a proposta representa um marco cultural para o país:

“Mais do que um evento, a Casa CazéTV nasce como um marco cultural. O maior projeto de brand experience esportiva já realizado no Brasil, reunindo fãs, marcas e parceiros em um ambiente que vai além do entretenimento”, celebrou.

A proposta tira o público apenas do papel de espectador para se tornar parte ativa da programação. Neste contexto, o torcedor também poderá interagir com apresentadores, influenciadores e convidados em tempo real.

Um novo capítulo na CazéTV

Liderado por Casimiro Miguel, o canal adquiriu os direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 junto à FIFA. A emissora, aliás, é a única detentora de 100% das partidas previstas no torneio. A Globo e o SBT, por exemplo, terão limites em suas exibições em duelos por rodada ou fase.

Conhecida por sua linguagem descontraída e acessível, o canal se consolidou como referência em transmissões esportivas digitais, reunindo milhões de espectadores em lives históricas. Durante a Copa do Mundo de 2022, por exemplo, a plataforma superou audiências de toda história do Youtube no meio esportivo.

Com a promessa de transformar o modo de torcer, a Casa CazéTV surge como uma das maiores apostas de ativação da Copa do Mundo de 2026. A expectativa, especialmente diante de um cenário competitivo crescente, é que a emissora busque mante o protagonismo da nova era de comunicação esportiva.

