Parma bate Torino e conquista primeira vitória no Italiano

O Parma conquistou nesta segunda-feira (29) sua primeira vitória no Campeonato Italiano 2025/26 ao bater o Torino por 2 a 1, resultado que também marcou o primeiro triunfo do técnico espanhol Carlos Cuesta. O destaque da partida válida pela 5ª rodada da Serie A foi o argentino Mateo Pellegrino, autor dos dois gols que tiraram a equipe da zona de rebaixamento.
Após ajudar na decisão por pênaltis contra o Spezia na Copa da Itália, Pellegrino voltou a ser decisivo. Ele abriu o placar de pênalti aos 36 minutos e, no segundo tempo, ampliou de cabeça aos 27 no estádio Ennio Tardini. O argentino ainda chegou a marcar mais uma vez, mas o árbitro anulou o lance por uma falta contestada. O Torino reagiu com um belo chute do belga Cyril Ngonge, no início da segunda etapa, mas acabou sofrendo a terceira derrota em cinco rodadas.
Dessa maneira, o Parma chegou a cinco pontos em cinco rodadas e subiu para a 14ª posição. Por outro lado, o Torino, com quatro, caiu para o 15º lugar.
Mateo Pellegrino is the Panini Player of the Match! ??????#ParmaTorino pic.twitter.com/ok5KgUXkqs
— Lega Serie A (@SerieA_EN) September 29, 2025
Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano
Sábado (27/9)
Como 1×1 Cremonese
Juventus 1×1 Atalanta
Cagliari 0x2 Inter de Milão
Domingo (28/9)
Sassuolo 3×1 Udiense
Roma 2×0 Verona
Pisa 0x0 Fiorentina
Lecce 2×2 Bologna
Milan 2×1 Napoli
Segunda-feira (29/9)
Parma 2×1 Torino
Genoa 0x3 Lazio
