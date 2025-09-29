Rochet sofre nova lesão, e Anthoni retomará a titularidade no Internacional

O goleiro Rochet volta a ser uma baixa no Internacional devido à contusão que sofreu no pé esquerdo. Inclusive, o uruguaio já foi ausência no Colorado no empate com o Juventude. O clube ainda não constatou o problema, mas o prazo de recuperação é de aproximadamente quatro semanas. Assim, ao traçar uma estimativa, a esperança é que ele tenha condições de voltar a ser relacionado no duelo contra o Fluminense, no dia 25 de outubro, no Maracanã.

Ou seja, provavelmente Rochet perderá os próximos seis jogos do Inter. Antes da Data Fifa, a equipe enfrentará o Corinthians e o Botafogo, no Beira-Rio. Posteriormente, o Colorado terá como adversários o Mirassol, Sport, Bahia e Fluminense. Neste intervalo em que o uruguaio não terá condições de atuar, Anthoni voltará a substitui-lo na meta, como já ocorreu em 34 jogos nesta temporada;

Assim, a atual temporada vem sendo desafiadora para Rochet com relação às contusões, até porque ele já sofreu três. A primeira foi uma tendinose no joelho esquerdo ainda durante a pré-temporada.

O problema impediu que ele atuasse durante o Gauchão e participasse da campanha do título estadual. Em sua volta, na estreia do Campeonato Brasileiro, o uruguaio sofreu uma fratura em um dos dedos da mão esquerda.

Trio de retornos ao Internacional

Por outro lado, mesmo com o desfalque de Rochet, Ramón Díaz contará com os retornos dos laterais Aguirre e Bernabei, além do zagueiro Juninho. O trio não pôde estar em campo, pois cumpria suspensão. A comissão técnica vive a expectativa do retorno do volante Thiago Maia, que ainda se recupera de lombalgia.

Em semana com compromissos decisivos, o Internacional volta a campo para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira (01/10), no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Brasileirão. Na sequência, encara o Botafogo, também em seus domínios, pela rodada seguinte do torneio, no próximo sábado (04/10).

