Sub-17: Técnico do Vasco projeta duelo contra o Palmeiras pelas quartas do Brasileirão

O Vasco garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17 da categoria e terá pela frente o Palmeiras. O confronto será definido em jogo único. O técnico Cássio Barros celebrou o desempenho dos seus atletas em uma competição considerada uma das mais competitivas da base nacional.

“Foi uma experiência enorme numa competição equilibrada, com 20 clubes e muitos talentos. Ficamos quase todo o tempo na zona de classificação e garantimos a vaga na última rodada, o que mostra o nível do torneio. Produzimos para ter uma colocação melhor, mas faltou eficiência em alguns momentos. Ainda assim, considero uma boa campanha, com evolução dos meninos e um ganho importante no meu desenvolvimento como técnico. Agora vamos às quartas contra o time mais regular da competição. Será um jogo único, que exige erro mínimo, eficiência e competitividade. Vamos em busca da classificação”.

Cássio Barros soma 42 jogos à frente do Vasco Sub-17 em 2025. Nesta temporada, o clube já levantou a taça da Copa do Brasil da categoria e foi semifinalista do Campeonato Carioca Sub-17. Ex-jogador formado em São Januário, Cássio disputou mais de 200 partidas pelo Cruz-Maltino e também vestiu as camisas de Santos e Fluminense, além de ter atuado no futebol alemão e pela Seleção Brasileira de base.

Como treinador principal, soma 89 partidas por equipes como Vitória-ES, Nova Venécia, Palmas-TO, Duque de Caxias e Tigres do Brasil.

