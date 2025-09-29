Apresentador da Globo faz piada com erro de cavadinha de Yuri Alberto

Yuri Alberto empilhou chances desperdiçadas pelo Corinthians , mas se redimiu ao marcar gol no começo do segundo tempo - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O atacante Yuri Alberto foi um dos protagonistas na vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Apesar de atuar pela equipe que sofreu a derrota, o jogador se notabilizou por lances cruciais no duelo. Entre eles grandes chances desperdiçadas como o pênalti, no qual bateu de cavadinha e poderia colocar o Timão em vantagem no placar. Fred Bruno, apresentador da edição de São Paulo do “Globoesporte”, aproveitou o episódio para fazer uma piada com a jogada na abertura da atração.

O jornalista iniciou o programa no chão e na sequência pegou uma bola que a direção do “Globoesporte” lançou onde ele estava. A intenção do profissional de comunicação foi reproduzir a defesa feita pelo goleiro Rossi, do Flamengo, na jogada em que defendeu o pênalti de cavadinha de Yuri Alberto.

Posteriormente, Fred citou o lance que envolveu o atacante do Corinthians e o arqueiro do Flamengo e continuou a atração.

“Começando o Globo Esporte. É meu amigo, a polêmica cavadinha do Yuri Alberto ajudou na derrota do Corinthians para o Flamengo, que segue líder do Brasileirão”, destacou o jornalista.

Yuri Alberto desperdiça principais chances para o Corinthians

O Timão surpreendeu o Rubro-Negro com sua postura ofensiva e dominou as ações no primeiro tempo na Neo Química Arena. A maior intensidade permitiu aos mandantes terem maior volume ofensivo. Aos 10 minutos, Yuri Alberto perdeu a primeira chance clara de abrir o placar ao carimbar a trave depois de finalização.

Em seguida, Breno Bidon ficou com o rebote e sofreu pênalti do zagueiro Léo Pereira. Assim, para dar fim ao jejum de quatro meses sem marcar, Yuri Alberto assumiu a responsabilidade da cobrança, porém desperdiçou. Inclusive, ele recebeu críticas pela displicência por optar por uma cavadinha.

Apesar do cenário adverso, o Corinthians permaneceu melhor no jogo. Até que o camisa 9 do Timão teve outra oportunidade clara, além de compensar a sua falha. O centroavante ficou na frente do goleiro, mas novamente desperdiçou chance e demonstrou abalo. No primeiro tempo foram mais duas tentativas de marcar, mas sem sucesso.

Fred Bruno abrindo o Globo Esporte de hoje. pic.twitter.com/Ydkoc9f59e — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) September 29, 2025

Antes do intervalo, o Flamengo melhorou o seu rendimento e levou susto ao Corinthians. No começo da segunda etapa veio a redenção de Yuri Alberto. Gui Negão serviu o camisa 9 já no campo de ataque, ele driblou Léo Ortiz e colocou o Timão na frente do placar.

Na comemoração, ele pediu desculpas à torcida e se emocionou. Entretanto, o Flamengo reagiu rápido, já que oito minutos depois, Arrascaeta empatou. Já aos 42 minutos, Luiz Araújo garantiu a vitória, de virada.

