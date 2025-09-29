Vem aí? Pai de Neymar se arrisca novamente como cantor; veja vídeo

Fã declarado de Belo, pai de Neymar Jr. voltou a chamar atenção ao se arriscar como cantor dividindo palco com o pagodeiro no último fim de semana. O reencontro entre empresário e artista ocorreu em São Paulo desta vez, durante um baile de máscaras para celebra os dois anos de uma empresa farmacêutica.

Neymar chegou ao evento acompanhado da namorada Mariane Bernardi e foi ovacionado ao interpretar o clássico “Não Deixa o Samba Morrer” ao lado de Belo. Ele, aliás, se destacou entre os convidados do evento.

Ainda que inesperado, não se trata do primeiro registro do empresário dividindo palco com Belo. Isso porque em abril deste ano, ele e Rafaella Santos, irmã do jogador, participaram de uma festa de aniversário em Salvador e também tiraram uma casquinha do microfone do cantor.

Belo, por sua vez, ficou responsável por apresentar um repertório diversificado com sucessos próprios, clássicos do pagode e do samba. O clima descontraído marcou a intimidade da dupla, que mantém uma relação carinhosa de amizade.

Vida social aos investimentos de Neymar pai

Além das aparições festivas, o empresário tem se dedicado a negócios de grande porte no Brasil. Recentemente, por exemplo, apresentou ao magnata árabe Abdullah Binghatti o megaprojeto imobiliário Edify One, no litoral catarinense.

Avaliado em R$ 650 milhões, o empreendimento prevê 41 pavimentos, 60 apartamentos exclusivos e uma cobertura triplex de quase mil metros quadrados. O empresário e seus sócios trabalham com previsão de entrega do megaprojeto para dezembro de 2028.

A iniciativa, realizada em parceria com a construtora Edify, busca transformar o litoral catarinense em polo de luxo para conectar o mercado imobiliário brasileiro à expertise de projetos de alto padrão. Especialmente como os desenvolvidos por Binghatti em Dubai, inspirados, sobretudo, no Bugatti Residences e Mercedes-Benz Places.

