Vasco terá mudanças no time que enfrenta o Palmeiras

O Vasco fará mudanças no time para o confronto contra o Palmeiras, que acontecerá na próxima quarta-feira (1º), às 19h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como levou o terceiro cartão amarelo, o volante Barros está suspenso e, por isso, desfalcará a equipe.

Diante dessa ausência, o técnico Fernando Diniz ainda não definiu o substituto, mas dois jogadores disputam a vaga. Entre eles, Tchê Tchê surge como o favorito. O volante, que é considerado titular da equipe, ficou fora das últimas partidas devido a uma lesão muscular. No entanto, ele já completou o processo de transição física desde a semana passada e agora está apto para retornar aos gramados.

Por outro lado, Mateus Carvalho também aparece como alternativa para ocupar o meio-campo. Assim, a decisão final dependerá da estratégia que Diniz pretende adotar para o duelo fora de casa.

Na zaga, uma dúvida. Cuesta foi substituído no final do jogo contra o Cruzeiro, por causa de um desconforto muscular, e dificilmente estará em campo pelo Vasco. Lucas Oliveira é o favorito para entrar em seu lugar, tendo em vista que o zagueiro foi o escolhido por Diniz para jogar os minutos finais do jogo de sábado. Lucas Piton iniciou a transição física e segue fora do time.

A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

