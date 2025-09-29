Adonis Frías avança em recuperação e pode reforçar o Santos contra o Grêmio

O Santos teve uma boa notícia na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (29). O zagueiro Adonis Frías, que foi desfalque no último jogo, avançou em sua recuperação. O jogador participou de parte do treino com bola na Vila Belmiro. A sua presença no jogo contra o Grêmio, que ocorre na quarta-feira (1), às 21h30, contudo, ainda é uma dúvida.

A atividade desta segunda-feira, aliás, ocorreu no gramado da Vila Belmiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda trabalhou com os jogadores reservas em campo. Os atletas que foram titulares no último jogo, por sua vez, fizeram apenas um trabalho regenerativo. A grande novidade do dia foi a presença de Adonis junto ao grupo.

O zagueiro argentino já havia desfalcado o time no último fim de semana. Ele sentiu dores na panturrilha direita durante o treino de sábado (27). Por causa do problema, ele ficou de fora do empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. O clube, no entanto, ainda trata o seu retorno com cautela.

A comissão técnica do Santos, por fim, terá pouco tempo para definir a equipe. O time fará apenas mais um treinamento, na terça-feira (30), antes do confronto. Nesta atividade, o técnico Vojvoda irá definir o time titular. O Peixe, que soma 27 pontos, busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

