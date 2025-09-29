CBF planeja diminuição dos estaduais e mudanças na Copa do Brasil

A CBF prepara mudanças no calendário do futebol brasileiro em 2026. A entidade vai divulgar o novo cronograma na próxima quarta-feira (1), na própria sede, no Rio de Janeiro. Dessa forma, as possíveis novidades são diminuição nas datas dos estaduais, além de alteração no formato da Copa do Brasil, que pode ganhar final única em campo neutro.

Os estaduais devem ser mais impactados com as mudanças. Afinal, a tendência é que tenha uma diminuição de 16 para 11 datas. Já a Copa do Brasil pode ganhar mais fases com jogos únicos para reduzir a quantidade de datas. Além disso, a CBF avalia realizar a final em jogo único e em campo neutro, segundo o “ge”. Dessa forma, a decisão seria a última partida do calendário.

No novo formato da Copa do Brasil, as equipes da Série A entrariam na disputa a partir da fase de 16 avos, anterior às oitavas. Dessa forma, a competição teria jogos de ida e volta entre oitavas e semifinal, e confrontos únicos nas fases anteriores. Aliás, discutiu-se a possibilidade de colocar todos as fases com jogos únicos, com exceção da final. Contudo, essa opção perdeu força.

A CBF vai realizar os últimos ajustes numa reunião nesta terça-feira (30). Além da diminuição nas datas dos estaduais e mudanças pontuais na Copa do Brasil, a entidade também vai mudar o formato da Copa do Nordeste e Copa Verde. A ampliação da Série D de 64 para 96 clubes também é discutida.

