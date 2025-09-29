Chefe de torcida organizada do Newell’s Old Boys é preso

Figura da torcida do Newell's teria ligação com facção conhecida da Região Norte do país - (crédito: Foto: Divulgação / Polícia de Santa Fé)

Em meio a uma complexa operação policial na Argentina, uma das 33 pessoas presas na parte norte do país está diretamente relacionada ao futebol. Mais precisamente, o chefe da torcida organizada La Hinchada Más Popular, do Newell’s Old Boys, Alejandro Vallejos.

De acordo com as investigações, Vallejos integra uma complexa rede de narcotráfico que envolve, em especial, integrantes da facção conhecida como Los Monos. A saber, o grupo criminoso em questão tem atuação conhecida na Região Norte da Argentina.

Tamanha foi a mobilização da força policial que também envolveu a prisão de Alejandro Vallejos que, ao todo, foram 130 mandados de busca e apreensão cumpridos em cidades distintas como Rosario e Villa Gobernador Gálvez.

Além do considerável número de prisões, diversos outros itens foram encontrados pela polícia ao longo do cumprimento dos mandados. Para se ter uma ideia, a informação das autoridades dá conta de seis armas de fogo, drogas, balanças de precisão e quantias em dinheiro. Além de 19,5 milhões de pesos argentinos (R$ 77,4 mil), foi encontrada a quantia de 2,5 mil dólares (R$ 11,1 mil) em espécie.

Por conta da amplitude que atingiram as investigações, presídios também acabaram sendo alvos de buscas por evidências que contectassem figuras atuantes dentro e fora das unidades prisionais. Nesse contexto, foram encontrados 77 aparelhos celulares, chips e documentos falsos.

