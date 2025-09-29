Karoline Lima desabafa sobre término: ???Amor tem que se encaixar???

Um dos casais mais midiáticos do mundo do futebol, Karoline Lima e Léo Pereira anunciou o fim do relacionamento, na última sexta-feira (26). A notícia causou impacto, pois os dois já moravam juntos no Rio de Janeiro e constantemente exibiam situações do seu dia-a-dia, do relacionamento que ultrapassou os um ano e meio de duração. Em nova entrevista ao portal “Léo Dias”, Karoline Lima foi honesta sobre a separação.

No momento do contato com o portal, a influenciadora estava no Aeroporto Santos Dummont,quando admitiu que ainda é apaixonada por Léo Pereira. No entanto, não deu indícios de há chances de reconciliação entre eles.

“Claro que ainda existe amor. Se eu falar que não, é porque nunca amei. Vamos ser sinceros. Acho que é muito estranho uma pessoa terminar e no outro dia dizer que não ama a outra pessoa. Mas acho também que o amor se modifica. O amor tem que se encaixar em outras áreas da vida também”, argumentou Karoline Lima.

“Quero me ver feliz em primeiro lugar. Isso independentemente de com quem ou por onde. Não estou procurando por ninguém, não estou desesperada. Estou vivendo um dia de cada vez. Me respeitando. O amanhã a Deus pertence”, finalizou.

Até o momento não houve a divulgação das razões que provocaram o fim do relacionamento da influenciadora e Léo Pereira. Afinal, os dois preferiram resolver as questões necessárias e pendentes, de maneira discreta.

Polêmicas entre Karoline Lima e Tainá Castro

O zagueiro do Flamengo é Karoline Lima deram início aoromance em setembro de 2023. Na ocasião, os dois recentemente tinham saído de seus antigos relacionamentos. O jogador do Rubro-Negro era casado com Tainá Castro, já a influenciadora se envolvia com outro jogador de futebol, Éder Militão, do Real Madrid.

Um tempo depois houve uma troca de casais, já que o defensor dos Galácticos e Tainá Castro começaram a ter um caso e, mais recentemente, em julho, se casaram.

A partir disso, Karoline e Tainá passaram em algumas oportunidades a travas brigas que se tornaram públicas. Isso porque, elas costumavam usar as redes sociais para expor suas versões e dar os seus recados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook