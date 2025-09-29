América-MG vence o Volta Redonda e respira na Série B

O América-MG conquistou uma vitória crucial na luta contra o rebaixamento. A equipe venceu o Volta Redonda por 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida, que ocorreu na noite deste domingo (28), foi válida pela 29ª rodada da Série B. Willian Bigode marcou os dois gols do time da casa, enquanto Sánchez descontou. Com a vitória, o América-MG chega aos 33 pontos e sobe para o 15º lugar, saindo do Z4. Já o Volta Redonda, com 29 pontos, cai para a 18ª posição e entra na zona de rebaixamento.

Jogo de emoção e gols

O primeiro tempo no Independência começou morno, mas esquentou na reta final. Após algumas chances desperdiçadas, o América-MG abriu o placar aos 30 minutos. O atacante Willian Bigode aproveitou um cruzamento de Júlio César e marcou de peixinho. O gol, aliás, deu a vantagem ao time da casa, que foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

O Volta Redonda, que pouco produziu na primeira etapa, voltou melhor para o segundo tempo. Logo aos sete minutos, a equipe do sul-fluminense teve um pênalti a seu favor. O lateral Sánchez foi para a cobrança e não desperdiçou. Ele bateu forte, no canto, e empatou a partida para o time visitante.

A alegria do Volta Redonda, contudo, durou pouco tempo. Aos 35 minutos, o artilheiro da noite apareceu novamente. Willian Bigode aproveitou uma falha da defesa adversária e marcou o segundo gol do América. O lance recolocou o time da casa na frente e definiu o placar final do jogo.

O final da partida, no entanto, ainda reservou um grande drama. Já nos acréscimos, o Volta Redonda pressionou em busca de um novo empate. Aos 50 minutos, o volante Igor Maduro acertou um chute forte no travessão. No rebote, a defesa do time mineiro conseguiu afastar o perigo e garantir a vitória suada.

Jogos da 29ª rodada da Série B

Sábado (27/9)

Athletico-PR 1×0 Operário

Domingo (28/9)

Criciúma 2×4 Paysandu

Novorizontino 1×1 Vila Nova

Remo 4×2 CRB

Botafogo-SP 1×2 Ferroviária

Cuiabá 2×1 Athletic

Amazonas 1×3 Chapecoense

Segunda (29/9)

América-MG 2×1 Volta Redonda

Avaí 0x1 Coritiba

Terça (30/9)

Goiás x Atlético-GO – 21h35

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.