Coritiba vence Avaí e dorme na liderança da Série B

O Coritiba vai dormir na liderança da Série B do Brasileirão. Afinal, o Coxa venceu o Avaí por 2 a 0, nesta segunda-feira (29), na Ressacada, pela 29ª rodada, e assumiu a ponta da tabela. Mesmo jogando fora de casa, o time paranaense dominou as ações, saiu na frente do placar com Lucas Ronier e, depois, fechou a conta com Bruno Melo na etapa final.
Com a vitória, o Coritiba chegou aos 50 pontos e assumiu a liderança da Série B, mas ainda pode perder o posto para o Goiás que enfrenta o Atlético-GO, nesta terça-feira (30), às 21h35 (de Brasília), na Serrinha. O Coxa volta a campo na próxima sexta (3), às 21h30, contra o Botafogo-SP, no Couto Pereira, enquanto o Avaí, que ocupa a 11ª colocação com 40, visita o CRB, no mesmo dia, às 21h35.
Jogando em casa, o Avaí tentou ditar o ritmo de jogo nos primeiros minutos. Contudo, a tentativa durou pouco tempo. Rapidamente, o Coritiba assumiu o controle da posse de bola, criou as melhores oportunidades e dominou as ações. Apesar disso, demorou para abrir o placar, o que só aconteceu as 40 minutos. Zeca fez boa trama com Josué e cruzou na medida para Lucas Ronier marcar.
Na etapa final, o Avaí tentou reagir. Contudo, o jovem goleiro Pedro Morisco garantiu a vantagem do time visitante e fechou a meta. A situação parecia que ia complicar quando o Coxa perdeu o autor do gol, que saiu de campo chorando após sentir um problema muscular. Porém, Bruno Melo aproveitou um bate e rebate na área após escanteio e marcou, aos 34 minutos, o gol da vitória.
Jogos da 29ª rodada da Série B:
Sábado (27/09)
Athletico-PR 1×0 Operário
Criciúma 2×4 Paysandu
Novorizontino 1×1 Vila Nova
Remo 4×2 CRB
Botafogo-SP 1×2 Ferroviária
Cuiabá 2×1 Athletic
Domingo (28/9)
Amazonas 1×3 Chapecoense
América-MG 2×1 Volta Redonda
Segunda (29/9)
Avaí 0x2 Coritiba
Terça (30/9)
Goiás x Atlético-GO – 21h35
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.