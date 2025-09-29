Erick Belé não se abate após empate da Seleção Sub-20: “Estamos motivados”

Jovem entrou no segundo tempo da partida do último domingo - (crédito: Foto: Nelson Terme/CBF)

O atacante Erick Belé analisou o empate da Seleção Brasileira Sub-20. A equipe ficou no 2 a 2 contra o México, na estreia da Copa do Mundo da categoria. Em entrevista nesta segunda-feira (29), o jogador lamentou o resultado. Ele, contudo, garantiu que o time segue focado e motivado para o próximo desafio. O Brasil, agora, se prepara para enfrentar a seleção do Marrocos.

Apesar da frustração com o placar final, o sentimento do grupo é de confiança. Erick Belé afirmou que as conversas com o técnico Ramon Menezes têm sido importantes.

“A gente saiu com um empate, fico triste com isso. Mas estamos motivados para o próximo jogo. O professor Ramon está conversando muito com a gente e vamos com tudo para sair com a vitória”, afirmou o atacante.

A partida, de fato, foi muito especial para o jogador do Palmeiras. Ele revelou a emoção de realizar um grande objetivo pessoal.

“Me senti muito feliz. É um sonho de criança jogar uma Copa do Mundo e eu pude realizar”, disse Erick Belé sobre sua estreia em um Mundial com a camisa da Seleção.

A equipe, por fim, já retomou sua preparação para a sequência do torneio. O elenco voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (29). A Seleção fará sua última atividade na terça-feira (30), antes do confronto decisivo. O jogo contra o Marrocos ocorre na quarta-feira (1), às 20h, no Estádio Nacional do Chile.

