Goiás x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

A 29ª rodada da Série B será encerrada com um grande clássico goiano nesta terça-feira (30). O Goiás recebe o Atlético-GO às 21h35 (horário de Brasília), na Serrinha. A partida coloca frente a frente rivais em fases completamente distintas: o time da casa está em momento irregular, mas joga para voltar à liderança, enquanto o visitante vive uma excelente sequência.

O duelo tem um peso enorme para a parte de cima da tabela. O Goiás, que perdeu a ponta para o Criciúma, precisa de apenas um empate para retomar o primeiro lugar. Já o Atlético-GO, nono colocado e vindo de três vitórias seguidas, sabe que vencer o clássico é fundamental para manter vivo o sonho de uma arrancada rumo ao G4.

Onde assistir

A partida entre Goiás e Atlético-GO, pela 29ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Goiás

O Goiás chega para o clássico vivendo um momento de grande irregularidade na temporada. A equipe Esmeraldina venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas. Essa sequência ruim, aliás, custou a liderança isolada do campeonato. Apesar da má fase, o time de Vagner Mancini joga em casa sabendo que um simples empate o coloca de volta no topo da tabela.

Para este confronto, o técnico tem apenas um desfalque confirmado. O atacante Pedrinho continua no departamento médico e segue fora da equipe. Com um time considerado titular à disposição, a expectativa é que o Goiás use a força da Serrinha para superar o mau momento e dar uma resposta positiva para sua torcida.

Como chega o Atlético-GO

O Atlético-GO chega à Serrinha com a confiança em alta e vivendo uma fase espetacular. A equipe rubro-negra vem de quatro triunfos nos últimos cinco jogos, sendo três vitórias consecutivas. Esse ótimo desempenho deixou o Dragão na nona posição, sonhando com uma arrancada final para brigar pelo acesso à elite.

Embalado pela boa sequência, o time tem apenas uma ausência certa para o clássico. O jogador Federico Martínez está suspenso pelo acúmulo de cartões e não enfrenta o Goiás. Apesar do desfalque, a equipe chega forte e motivada para tentar vencer o rival e se aproximar ainda mais do G4.

GOIÁS X ATLÉTICO-GO

Série B do Brasileiro – 29ª rodada

Data e hora: 30 de setembro de 2025 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Marcão (Gonzalo), Juninho e Brayann; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Moraes Jr. Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Dudu, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Jean Dias (Kelvin), Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz De Freitas (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: Disney+

