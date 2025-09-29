Chelsea x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Enzo Maresca tenta levar o Chelsea ao triunfo em casa. José Mourinho, ídolo no clube inglês, espera bom resultado no Benfica - (crédito: Fotos: Alex Broadway/Getty Images)

Chelsea e Benfica se enfrentam nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions. O jogo será no Stamford Bridge, em Londres, às 16h (de Brasília). Como ambos perderam seus jogos na primeira rodada — e esta fase conta com 36 times, com apenas oito rodadas para classificar os oito primeiros para as oitavas (e os times do 9º ao 24º para a repescagem) — quem perder ficará em situação dramática na competição.

Entre as atrações deste duelo está o treinadorJosé Mourinho. Hoje no Benfica (clube no qual iniciou sua carreira em 2000), Mourinho voltará ao Stamford Bridge, onde brilhou intensamente. Com três títulos de Premier League pelo Chelsea, é considerado o maior treinador da história do clube e idolatrado pela torcida.

Onde assistir

SBT, TNT, HBO Max transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Chelsea

Facundo Buonanotte, que foi desfalque na derrota do Chelsea para o Brighton, pela Premier League, está apto. Com isso, vai para a partida. Por outro lado, o técnico Enzo Maresca ainda segue sem Cole Palmer, Colwill, Delap, Adarabioyo e Fofana. Todos lesionados. Além disso, Mudryk está suspenso por doping. E há o risco de três ausências:

“O zagueiro Caicedo, o apoiador Andrey e o atacante João Pedro ainda farão exames para saber se podem jogar”, disse o técnico Maresca durante a coletiva desta segunda-feira.

A ausência mais sentida, caso ocorra, será a de João Pedro, atacante da Seleção Brasileira e um dos principais jogadores do time. Se ele não atuar, o treinador deve apostar no garoto Tyrique George comandando o ataque. Já estêvão, com muita moral com o treinador e com a torcida, é presença certa no time titular.

Como chega o Benfica

O Benfica não terá mais uma vez os lesionados Manu Silva e Alexander Bah. Mourinho deve manter Sudakov como um dos municiadores do atacante Pavlidis, que vive ótima fase. Outro certo é Ricard Ríos, que vem recebendo elogios do treinador. O ex-Palmeiras formará a dupla de volantes com Barrenechea, que não jogou no fim de semana contra o Gil Vicente, por estar suspenso, e agora volta ao time.

Veja aqui o que disse José Mourinho sobre a sua volta ao Stamford Bridge: “Agora sou Vermelho”

CHELSEA X BENFICA

2ª rodada da fase de Liga da Champions

Data e horário: 30/9/2025, 16h (de Braslia)

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

CHELSEA: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernandez e Lavia; Estêvão, Buonanotte e Garnacho; Tyrique George. Técnico: Enzo Maresca

BENFICA: Trubin; Dedic, Otamendi, António Silva e Dahl; Barrenechea e Richard Ríos; Lukebakio, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: JoséMourinho

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Auxiliares: Jan Siedel Rafael Foltyn (ALE)

VAR: Christian Dingert (ALE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.