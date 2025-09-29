Arboleda comenta sobre momento complicado do São Paulo: “Sofro mais que eles”

Arboleda disse que está sofrendo com o torcedor neste momento complicado do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo passa por um momento complicado nesta temporada. Na noite desta segunda-feira (29), o Tricolor perdeu para o Ceará por 1 a 0 no Morumbis e chegou à sua quarta derrota no ano. Além disso, o Morumbis recebeu o pior público desde 2019.

O zagueiro Arboleda lamentou o momento que a equipe vive. Para o equatoriano, o time sentiu muito a eliminação nas quartas de final da Libertadores, para a LDU. O zagueiro ressalta que confia nos seus companheiros para conseguir a reabilitação na temporada.

“Primeiramente, momento difícil, a gente vem de eliminação, a gente sentiu muito pelo trabalho que a gente vem fazendo com a comissão. Agora é só levantar a cabeça, sair deste momento ruim que estamos passando. Eu acredito muito nos companheiros, no trabalho da comissão e da diretoria”, ressaltou.

Com vaias na saída de campo, Arboleda deu razão para os torcedores que protestavam nas arquibancadas. O zagueiro disse que, pelo tempo que está no São Paulo, se sente um torcedor e afirmou que sofre mais que os tricolores neste momento.

“Eles têm sua razão, têm de nos cobrar. Nós também, temos que sentir muito pelo momento que estamos passando. Eu, pelo tempo que estou aqui, viro um torcedor a mais e sofro mais que eles. É recuperar e levantar a cabeça e continuar”, destacou.

