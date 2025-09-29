Crespo afirma que São Paulo está passando por momento em que nada dá certo

O São Paulo atravessa uma situação muito complicada na sua temporada. Na noite desta segunda-feira (29), o Tricolor perdeu para o Ceará por 1 a 0 e conheceu a sua quarta derrota consecutiva no ano. Além disso, o Morumbis recebeu o pior público dos últimos anos e a torcida protestou nas arquibancadas.

O treinador Hernán Crespo apontou que o time atravessa por um momento em que nada dá certo. O argentino recordou que o Tricolor enfrenta um momento crítico com relações as emoções, por conta da eliminação na Libertadores e que a equipe precisa fazer mais.

“É um momento que não da certo. Se pegar, cada jogo tem a sua própria história. A gente não jogou bem hoje, podemos jogar melhor ainda. É um momento crítico enquanto a emoções, sentimentos, a eliminação nunca é fácil. Criamos com dificuldades, claramente merecida a derrota. É um momento complicado que vamos sair trabalhando e acreditando. Antes dava tudo certo, agora temos que fazer ainda mais”, enfatizou.

A partida ficou marcada por vários protestos nas arquibancadas. A torcida compareceu em apenas 12 mil pagantes, o menor público da temporada. Fora do alvo dos protestos, Crespo evitou comentar sobre a situação e destacou o foco na busca por uma vaga na próxima Libertadores.

“Eu não vou entrar na parte política. Tento fazer o meu melhor com os meus atletas. Acho que a situação é muito particular, tudo isso não ajuda, é claro. É assim, a gente precisa focar naquilo que podemos controlar, tentar ganhar jogos e acreditar que podemos no classificar à copa internacionais”, ressaltou.

Situação de Oscar

Mais uma vez, Oscar ficou de fora do banco de reservas. O meia já trabalha no CT do Barra Funda após se recuperar de fraturas nas vértebras lombares. Crespo enfatizou a seriedade da lesão e como a recuperação é específica. O treinador afirmou que não quer colocar o jogador com riscos de perdê-lo por mais tempo.

“A realidade é que Oscar está a fora há dois meses e meio. Teve uma lesão muito grave, e ele está voltando aos treinamentos, se recuperando de uma lesão que dificulta ele de respirar, de caminhar. Não é uma lesão qualquer. Então, se ele está voltando, que ele está fazendo nos treinamentos particular, evitando contatos, porque ainda doí. Estamos deixando um espaço, porque quero Oscar por muito tempo, quero que Oscar esteja bem. Não existe super-heróis, existem pessoas que querem ajudar o clube e não há de se deixar levar pelo momentos frenéticos que acontecem no futebol”, pontuou.

