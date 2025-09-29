Ex-Grêmio, Corinthians e Vasco, meia Douglas é considerado foragido da Justiça

O ex-meia Douglas, com passagens marcantes por Grêmio, Corinthians e Vasco, está foragido da Justiça por conta do não pagamento de pensão alimentícia a um de seus filhos. Os oficiais judiciais, contudo, ainda não cumpriram o mandado. O motivo é que eles ainda não conseguiram encontrar o jogador, cujo paradeiro é desconhecido.

A ordem de prisão do ex-jogador, primeiramente, foi decretada em setembro do ano passado. Naquela época, já havia um atraso de quatro meses no pagamento da pensão. Atualmente, algo em torno de R$ 137 mil é o valor total da dívida do ex-atleta. Algumas operações para prender o jogador já ocorreram, mas sem sucesso.

No processo, o ex-meia Douglas alegou que não tem dinheiro para pagar a dívida. A amigos próximos, ele teria dito que está “quebrado” financeiramente por conta de investimentos equivocados. A situação, sem dúvida, contrasta com o auge de sua carreira. Na época em que atuava pelo Grêmio, por exemplo, o seu salário fixo era de cerca de R$ 400 mil por mês.

A defesa do jogador, por meio de seu advogado, já se manifestou sobre o caso. Em nota oficial, ela informou que está “adotando todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial”. A defesa, por fim, pediu respeito e cautela no tratamento do tema, já que o processo corre em segredo de Justiça.

Veja a nota oficial de Douglas:

“A defesa de Douglas dos Santos, através de seu advogado Dr. Christian Walker, informa que está adotando todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial em curso, a qual tramita sob segredo de justiça.

Por tratar-se de processo sigiloso e envolvendo questões sensíveis, espera-se que o tema seja tratado com o devido respeito e cautela, especialmente em consideração às pessoas envolvidas.”

