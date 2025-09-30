Atlético de Madrid x Eintracht: onde assistir, escalações e arbitragem

Após perder na estreia da Champions de forma amarga para o Liverpool, o Atlético de Madrid enfrentará em casa o Eintracht Frankfurt. O jogo desta terça-feira, 30/9, às 16h (de Brasília), no Metropolitano, em Madri, promete muita emoção. Afinal, os alemães do Eintracht vêm de uma goleada em casa sobre o Galatasaray por 5 a 1, resultado que deixou o time na liderança do grupo após a primeira rodada. Já o time colchonero perdeu por 3 a 2 para o Liverpool. Mas de maneira bem amarga, já que saiu perdendo por 2 a 0, empatou, porém acabou levando o gol da derrota nos acréscimos, marcado por Van Dijk.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como chega o Atlético de Madrid

A principal novidade em relação ao time que perdeu na estreia para o Liverpool, na Inglaterra, é a presença de Julián Álvarez. O argentino foi desfalque no primeiro jogo, mas está 100% para o duelo desta terça-feira. E vem em ótima fase: são cinco gols nos dois últimos jogos. Ele fará dupla ofensiva com Griezmann.

Por outro lado, o time tem desfalques importantes: Giménez, Johnny Cardoso e Thiago Almada estão lesionados e fora da partida.

Como chega o Eintracht Frankfurt

A principal dúvida no Eintracht está no gol. O brasileiro Kauan Santos (ex-Flamengo) substituiu o lesionado Michael Zetterer, mas acabou sofrendo quatro gols na vitória por 6 a 4 contra o Borussia Mönchengladbach, o que deixou a torcida preocupada. Se Zetterer não se recuperar a tempo, Kauan seguirá como titular. Outra incerteza é a presença do defensor Rasmus Kristensen, que sente dores musculares. Assim, será avaliado antes do jogo.

Mas há boas notícias: o artilheiro Jonathan Burkardt, que saiu com dores na última partida, está recuperado e será o principal destaque da equipe, ao lado do zagueiro Robin Koch.

ATLÉTICO DE MADRID X EINTRACHT FRANKFURT

2ª rodada da fase de Liga da Champions

Data e horário: 30/9/2025, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, Madri (ESP)

ATLÉTICO DO MADRID: Oblak; Hancko, Lenglet, Le Normand e Llorente; Gonzalez, Koke, Barrios e Simeone; Alvarez e Sorloth. Técnico: Diego Simeone

EINTRACHT FRANKFURT: Zetterer; Brown, Theate, Koch e Collins; Knauff, Uzun, Skhiri, Chaibi e Doan; Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Auxiliares: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (ESL)

VAR: Alen Borosak (ESL)

