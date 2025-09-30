Luiz Araújo mostra ser arma secreta no 2° tempo pelo Flamengo

Sem grande alarde, Luiz Araújo mostra-se ser peça fundamental no esquema do técnico Filipe Luís. Afinal, o atacante do Flamengo mostrou, mais uma vez, poder de decisão na vitória contra o Corinthians, no último domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi acionado no segundo tempo e marcou o segundo gol para garantir a liderança do clube na competição nacional.

O atacante entrou durante a segunda etapa e se destacou com movimentação e presença ofensiva, garantindo o gol decisivo que selou a vitória rubro-negra. Aliás, o triunfo manteve o Flamengo firme na ponta da tabela, mostrando a força de um elenco versátil, capaz de reagir mesmo em partidas complicadas fora de casa.

Luiz Araújo, afinal, já soma 10 participações de gols após entrar na partida. São cinco gols e cinco assistências. Por outro lado, quando ele inicia a partida, ele acumula seis gols e quatro passes para gol. Ou seja, são 11 tentos e nove assistências na temporada.

Ele soma ao todo 49 jogos na temporada, sendo 25 como titular e 24 saindo do banco de reservas. Além disso, ele é o jogador de linha com maior número de jogos na temporada e fica empatado com o goleiro Rossi.

Luiz Araújo é o terceiro jogador com mais gols pelo Flamengo na temporada, com 11 gols. Parece pouco, mas o jogador a marca é importante. É, aliás, a temporada mais artilheira de toda a sua carreira. Os números já são melhores da temporada anterior e também da sua passagem pelos Estados Unidos e início no São Paulo.

Próximo compromisso

O Flamengo disparou na liderança do Brasileiro. O Rubro-Negro foi aos 54 pontos contra 50 do Cruzeiro. E com Luiz Araújo à disposição, o time do técnico Filipe Luís recebe os cruzeirenses, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode isolar ainda mais os cariocas na ponta da tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.