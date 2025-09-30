Com citação a Mbappé, TV expõe discussão entre Vini Jr e Koke em clássico: “Chorão de m****”

A mídia esportiva espanhola segue repercutindo o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid do último sábado (27), mas não só para tratar da goleada por 5 a 2 dos colchoneros sobre os merengues. Para além do placar expressivo, o embate também ficou marcado por uma discussão acalorada entre Vini Jr. e o capitão rival Koke em um momento avulso à partida.

Trechos do desentendimento entre os atletas ganharam notoriedade após a emissora ‘Movistar+’ ter exposto mais detalhes. Divulgado de forma esmiuçada na última segunda-feira (29), o embate verbal repercutiu fortemente nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados na web local.

Vinicius inicia a discussão ao, visivelmente irritado com o comportamento do capitão rival, dirigir-se a Koke chamando-o de “Chorão de m****”. Pouco depois, o atacante brasileiro retoma o embate e acusa o meio-campista do Atlético de vazar conversas de jogadores à imprensa.

“Você sempre, sempre fala com a imprensa. Tudo que digo a você, você diz à imprensa”, reclamou o camisa 7 merengue.

Koke rebate Vini Jr. com Mbappé

O capitão, então, decide alfinetar o adversário como forma de respondê-lo. No trecho seguinte da exibição ‘Movistar+’, o colchonero ironiza o brasileiro ao apontar para o francês Kylian Mbappé em campo.

“O melhor. Ele está comento sua torrada [referência ao protagonismo do atacante no time merengue]”, rebateu.

Sem hesitar, o brasileiro respondeu: “Claro, mas joga comigo e assim vamos ganhar mais”.

Contexto do confronto

O duelo entre os dois gigantes da capital espanhola marcou o primeiro Dérbi de Madri da temporada 2025/26. Real Madrid e Atlético vinham de campanhas equilibradas até aqui, com os merengues invictos na LaLiga, mas o resultado surpreendente no Metropolitano representou uma reviravolta no cenário da competição.

Vinicius Jr. passou o duelo em branco, mas, assim como Koke, contribuiu com assistência aos companheiros durante a partida. Aliás, o brasileiro foi constantemente provocado durante a partida, especialmente por torcedores, e sofreu com a marcação adversária.

Após a goleada, o elenco madridista se desculpou publicamente com os torcedores pela goleada sofrida diante do rival: “Somos os primeiros na autocrítica”.

A vitória por 5 a 2 do Atlético de Madrid sobre o maior rival entra para a história dos clássicos madrilenhos como uma das maiores goleadas da era moderna. Para o Real Madrid, o revés servirá como alerta para ajustes no elenco e na estratégia para os próximos desafios da temporada.

