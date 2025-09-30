Deco critica Athletic Bilbao após conversas por Nico Williams: “Não é exemplo nenhum”

Companheiros da Seleção da Espanha, Lamine Yamal e Nico Williams quase atuaram juntos também pelo Barcelona, porém o negócio não se concretizou na última janela de transferências. Em entrevista ao jornal catalão “Mundo Deportivo”, o diretor esportivo da equipe culé, Deco, atacou o Athletic Bilbao, clube detentor dos direitos econômicos de Williams.
“Não quero entrar em questões que não são minhas. Sou dedicado aos jogadores, à gestão diária do clube, mas acredito que o Bilbao não é exemplo nenhum para nada nesse sentido. Não procuramos o jogador deles, não fomos atrás do jogador deles. Eles têm que se preocupar com o agente, que veio ao Barça várias vezes para oferecer o jogador. Não é um problema do clube”, disse.
“Se um dos nossos jogadores dá permissão ao seu agente para falar com outras equipes, não podemos ficar bravos com os outros por isso. Vamos seguir em frente. Ele é um jogador do Bilbao. É uma situação muito simples. O agente nos procurou, não deu certo, e precisamos seguir em frente com outras questões mais importantes”, completou.
Diretor ficou na bronca
O ex-jogador ficou na bronca, pois o Athletic Bilbao teria consultado La Liga para saber as condições do Barcelona de cumprir o Fair Play financeiro. Assim, o luso-brasileiro garante que não havia problemas burocráticos com a federação para fechar a negociação, entretanto houveram mudanças de cláusulas por parte do agente do jogador.
“Não se trata de garantias de registro é muito simples. É só que, se você for negociar, me diga tudo o que precisa e o que quer, e não altere depois. É isso. E não vou falar mais sobre esse assunto; já se falou demais, muita bobagem, até em Bilbao”, explicou
“Não há erro (do Barcelona na negociação), simplesmente definimos as condições do clube, depois temos que colocar as negociações no papel, em contratos, e dissemos que não aceitaríamos as condições que nos impuseram porque nenhum jogador nos imporia restrições, e no final, nada acontece. Demos a eles um prazo para responder, mas eles não responderam; eles seguiram o caminho deles, e nós seguimos o nosso”, concluiu.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi