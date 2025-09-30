Deco critica Athletic Bilbao após conversas por Nico Williams: “Não é exemplo nenhum”

Companheiros da Seleção da Espanha, Lamine Yamal e Nico Williams quase atuaram juntos também pelo Barcelona, porém o negócio não se concretizou na última janela de transferências. Em entrevista ao jornal catalão “Mundo Deportivo”, o diretor esportivo da equipe culé, Deco, atacou o Athletic Bilbao, clube detentor dos direitos econômicos de Williams.

“Não quero entrar em questões que não são minhas. Sou dedicado aos jogadores, à gestão diária do clube, mas acredito que o Bilbao não é exemplo nenhum para nada nesse sentido. Não procuramos o jogador deles, não fomos atrás do jogador deles. Eles têm que se preocupar com o agente, que veio ao Barça várias vezes para oferecer o jogador. Não é um problema do clube”, disse.