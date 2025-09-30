Del Valle entra com ação na Justiça contra Zubeldía, técnico do Fluminense; entenda

O Independiente del Valle anunciou, na última segunda-feira (29), que irá acionar a Justiça contra o técnico do Fluminense, Luís Zubeldía. Afinal, na última semana, o comandante argentino disse, em entrevista, que o clube é favorecido pela Federação Equatoriana de Futebol. O profissional já trabalhou na LDU e no Barcelona de Guayaquil, dois rivais diretos dos El Matagigantes.

Além do novo comandante tricolor, o presidente vitalício do Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, também será alvo do processo. Isso porque o dirigente acusou o Independiente de comprar árbitros para vencer partidas, em meio a um desentendimento com o técnico Javier Rabanal.

De acordo com o diretor do Del Valle, Santiago Larriva, a medida busca proteger a integridade do clube, de seus jogadores, da comissão técnica e da diretoria diante de acusações consideradas infundadas.

“Chega de calúnias. O Independiente del Valle é um clube diferente. Acreditamos no jogo limpo, no esforço, nos processos e no trabalho bem feito. (…) Nos últimos dias, tanto Luis Alfonso Chango, do Mushuc Runa, quanto Luis Zubeldía, em diferentes espaços e tons, se permitiram acusar nosso time e nossos dirigentes. Não vamos deixar isso passar, não trataremos com leveza. Acusar alguém de imoralidades e trapaças é um delito, e terão que assumir a responsabilidade por suas palavras”, disse Larriva.

Acusação do argentino

Antes de assumir o Fluminense, Zubeldía, em entrevista ao jornalista Juan Pablo Varsky, afirmou que o Del Valle se beneficiava de influência nos bastidores do futebol equatoriano. Nesse sentido, ele também citou a possibilidade de Michel Deller, dono do IDV, estar envolvido com esquema com árbitros.

“Houve um pênalti que marcam contra mim lá por 2013… dizia-se que o IDV estava muito forte na Federação, com os árbitros até hoje, porque Deller é um cara muito militante. Então, enfrentávamos o IDV, e eu já tinha ouvido isso, disse: “bom, vamos ver”. Eu tinha escutado que esse árbitro tinha uma empresa de catering, e a quem fornecia? Às empresas de Deller”, frisou o argentino.

Confira o comunicado do Independiente del Valle na íntegra

“Chega de calúnias. O Independiente del Valle é um clube diferente. Acreditamos no jogo limpo, no esforço, nos processos e no trabalho bem feito. Nossa política sempre foi a de nos manter afastados das polêmicas e concentrados no nosso trabalho. Mas alguns se aproveitaram disso e já passaram dos limites muitas vezes. De agora em diante, responderemos às calúnias. Quem acusar o IDV de alguma irregularidade terá que provar. Nosso clube é uma das bases mais importantes do futebol. Dentro e fora do Equador, nossos resultados falam por si só e não serão manchados pela leviandade ou mediocridade de ninguém.

Nos últimos dias, tanto Luis Alfonso Chango, do Mushuc Runa, quanto Luis Zubeldía, em diferentes espaços e tons, se permitiram acusar nosso time e nossos dirigentes. Não vamos deixar isso passar, não trataremos com leveza. Assim, acusar alguém de imoralidades e trapaças é um delito, e terão que assumir a responsabilidade por suas palavras.

Solicitamos à LigaPro que inicie um processo de sanção contra Luis Alfonso Chango e o Mushuc Runa pelo vergonhoso episódio que protagonizaram no fim de semana, em nosso último jogo contra seu clube, em seu estádio. Nesse contexto, hoje iniciamos ações legais contra Luis Alfonso Chango e Luis Zubeldía por suas acusações. Nesse sentido, que repitam diante de um juiz o que gritam no campo ou os supostos vagos recordes em entrevistas.

Se for isso o necessário, vamos fazer. Mas recebam a mensagem clara: o IDV se respeita. Dessa forma, os jogadores do IDV se respeitam, a comissão técnica do IDV se respeita, os dirigentes do IDV se respeitam.

Não somos agressivos, nunca seremos. Não vamos cair em provocações ou em ataques pessoais que, lamentavelmente, acontecem entre alguns atores do futebol equatoriano. Mas não confundam nossa postura inicial de não entrar em conflitos com falta de firmeza.

Chegou a hora de dizer basta. Chega de calúnias.“

