InícioEsportes
Esportes

Lesão de Lucas Evangelista pode fazer Andreas mudar de função no Palmeiras

Andreas Pereira pode mudar de função após lesão de Lucas Evangelista

Andreas Pereira pode mudar de função após lesão de Lucas Evangelista - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Andreas Pereira pode mudar de função após lesão de Lucas Evangelista - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A lesão de Lucas Evangelista, sofrida no domingo (28) contra o Bahia, vai obrigar o técnico Abel Ferreira a repensar a formação que vinha funcionando no Palmeiras. O volante teve detectado um problema no músculo posterior da coxa direita e não está descartada a necessidade de cirurgia. Assim, abre espaço no setor central do time.

Uma das alternativas estudadas é o recuo de Andreas Pereira. Desde que chegou do Fulham, o camisa 8 tem atuado mais adiantado, partindo do lado direito para o meio, na função de armador, logo à frente de Evangelista. No entanto, quando foi contratado, Andreas também era visto como opção para jogar como segundo volante, justamente a vaga que agora está em aberto.

Se Abel optar por deslocá-lo, dois nomes aparecem para manter a estrutura ofensiva atual. Raphael Veiga, que retorna gradualmente após dores no púbis, e Mauricio, que teve destaque em momentos do ano mas perdeu espaço depois de tratar dores lombares em setembro. Nos últimos cinco jogos, o meia só começou como titular contra o Fortaleza, em partida de time alternativo, e ficou no banco nas demais.

Outra possibilidade é usar atacantes como Facundo Torres ou Sosa para recompor a frente caso Andreas seja recuado. Porém, a alteração mudaria o perfil do time, reduzindo a força pelo meio, característica marcante do Palmeiras nas últimas semanas.

E se Andreas permanecer em sua função no Palmeiras?

Caso prefira manter Andreas na faixa ofensiva, a escolha natural para a vaga de Evangelista é Allan, que já exerceu essa função em alguns momentos da temporada, embora também já tenha atuado aberto pelo lado.

Contra o Bahia, a comissão técnica optou por escalar Emiliano Martínez e Aníbal Moreno juntos. Contudo, a dupla mostrou menor capacidade de construção, o que limita o estilo de jogo alviverde.

Com pouco tempo para definir a melhor solução, Abel Ferreira tem até quarta-feira, às 19h, para ajustar o meio-campo. O Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 30/09/2025 10:51
    x