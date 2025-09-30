Jornal espanhol critica trabalho de Davide Ancelotti no Botafogo: “Piora a cada partida”

O trabalho do técnico Davide Ancelotti tem incomodado a torcida do Botafogo, visto que a equipe foi eliminada das Copas do Brasil e Libertadores e não demonstra evolução. Assim, o desempenho do filho do comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, também chamou a atenção de forma negativa na imprensa espanhola.

Afinal, depois da derrota por 2 a 0 para o arquirrival Fluminense, o periódico “AS” destacou que o trabalho de Davide no atual campeão brasileiro da Libertadores “começa a ficar insustentável”.

“A equipe ganhou apenas um dos últimos seis jogos e, desta vez, sofreu uma derrota dolorosa no clássico contra um Fluminense bem superior. O time do técnico italiano continua em declínio, com o desempenho piorando a cada partida“, escreveu a reportagem.

Além disso, o jornal espanhol ressaltou que apenas o goleiro Léo Linck teve uma boa atuação no clássico Vovô, no Maracanã. Apesar do resultado, o Alvinegro conseguiu manter a diferença de cinco pontos para o São Paulo, que perdeu para o Ceará, e segue no G6.

“O Fogão teve uma atuação realmente apática, sem planejamento e convicção para superar a desvantagem no placar. ”, salientou o jornal, que também frisou que a perda da vaga na Libertadores-2026 seria um “desastre desportivo e financeiro” para o Glorioso.

Por fim, os comandados de Davide voltam a campo nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), diante do Bahia, no Nilton Santos. A equipe tenta dar a volta por cima em outubro, já que setembro foi para esquecer. Com um aproveitamento pífio de apenas uma vitória em seis jogos, o time se afastou da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.